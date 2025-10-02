Reportan persona sin vida cerca del puente peatonal de la estación Paloquemao, en Bogotá

Un hecho lamentable se registró en la mañana de este jueves 2 de octubre en Bogotá. Un adulto mayor falleció mientras cruzaba el puente peatonal de la estación de TransMilenio Paloquemao, ubicada sobre la carrera 30, frente al almacén Jumbo.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades y personas que se encontraban en el lugar, el ciudadano transitaba de manera habitual por el puente cuando sufrió serias complicaciones de salud. La emergencia fue tan repentina que, pese a los intentos de reacción, el hombre perdió la vida en el mismo punto antes de recibir atención en un centro médico.

Al lugar llegaron de inmediato unidades de salud y personal de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los paramédicos intentaron estabilizar al adulto mayor, pero al verificar su condición confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La escena generó preocupación entre los transeúntes y usuarios de TransMilenio que se movilizaban a esa hora por la zona.

Posteriormente, se activaron los protocolos correspondientes. El área fue asegurada mientras los equipos de criminalística adelantaban el levantamiento del cuerpo. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron con la verificación de la identidad del fallecido, cuya información no fue revelada de manera oficial.

La situación generó un importante despliegue en inmediaciones de la estación Paloquemao, afectando parcialmente la movilidad de los peatones que transitaban por el puente. Aunque el sistema de TransMilenio siguió operando con normalidad, se evidenció congestión en los accesos debido a la presencia de curiosos y a las labores de los equipos de emergencia.

¿Qué le pasó al adulto mayor?

Aunque no se entregaron mayores detalles sobre el estado de salud previo del adulto mayor, las primeras informaciones apuntan a que sufrió una descompensación grave que le provocó la muerte de forma inmediata. Autoridades reiteraron que se trató de un evento de salud y no de otra circunstancia.

El caso quedó a cargo de las autoridades competentes, quienes adelantan el proceso de identificación del adulto mayor y las verificaciones necesarias para establecer si tenía antecedentes médicos relevantes. Entre tanto, se hizo un llamado a la ciudadanía para no especular sobre lo ocurrido y permitir que las diligencias avancen sin inconvenientes.