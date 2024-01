Tenía a la novia encerrada y al llegar la Policía, saltó de un séptimo piso; se rompió los brazos

La madrugada del pasado lunes, 15 de enero, un suceso escalofriante tuvo lugar en Barrio Sur, en Argentina . Un hombre, afectado por celos desmedidos, encerró a su novia en un apartamento y, cuando la policía intervino, tomó una decisión desesperada: saltar desde el séptimo piso.

El dramático hecho terminó con el hombre sobreviviendo milagrosamente, pero con fracturas en ambos brazos; fue capturado.

Todo comenzó cuando el individuo, impulsado por los celos, decidió revisar el teléfono celular de su pareja. La situación se tornó violenta cuando, envuelto en la inseguridad y los celos, la agredió físicamente y la encerró con llaves en una habitación del apartamento.

La joven quedó ilegalmente privada de su libertad hasta la mañana siguiente, enfrentando una experiencia aterradora.

Publicidad

La víctima, en un acto de valentía, logró lanzar notas por la ventana, pidiendo auxilio a los vecinos. "Ayuda, por favor, mi novio no está bien, no me deja salir, ayuda", decían las desgarradoras palabras que alertaron a la Policía. La rápida respuesta de las autoridades fue vital para evitar un desenlace aún más trágico.

Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor optó por una medida extrema: saltar desde el séptimo piso.

A pesar del impactante acto, el hombre sorprendentemente sobrevivió, aunque con fracturas en ambos brazos. Su intento de escape a pie después de la caída fue en vano, ya que fue aprehendido.

Publicidad

En la audiencia llevada a cabo este miércoles, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el agresor por el delito de privación ilegítima de la libertad. Se solicitaron medidas de coerción de máxima intensidad, y el juez determinó que el acusado permanecerá en prisión preventiva por un periodo de 30 días.

Te puede interesar: Beéle: así fue su lucha para pegar su primera canción