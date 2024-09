Triste relato de mujer víctima de su expareja; alcanzó a contar todo antes de fallecer

Yenny Esperanza González, una mujer que sufrió un terrible ataque a manos de su expareja en el municipio de Subachoque, alcanzó a narrar en video los desgarradores detalles de su experiencia antes de fallecer. Con el 54% de su cuerpo quemado, Yenny luchó por su vida durante más de dos meses en la unidad de cuidados intensivos, donde compartió su testimonio con las autoridades.

La Fiscalía recibió de primera mano su relato, en el que detalló el momento en que su agresor, Luis Lorenzo Correa, la atacó. Según el testimonio de Yenny Esperanza, su expareja la miraba con odio mientras la quemaba. "Él sólo me miraba con rabia", dijo.

Este hombre, tras rociarle licor, le prendió fuego sin mostrar el más mínimo remordimiento ni intención de ayudarla. Fue sólo hasta que la hermana del agresor llegó a la casa, que Luis Lorenzo decidió reaccionar y apagó las llamas que consumían a Yenny, según se reveló en la audiencia de imputación de cargos.

Errores en la atención de Yenny Esperanza González

El juez a cargo del caso tomó importantes decisiones al revisar el tratamiento que se le dio a Yenny en el día de los hechos. La primera acción fue contra los uniformados que atendieron el caso, ya que según él no habrían brindado la protección adecuada a la víctima. Según el juez, los errores cometidos en la investigación pudieron haber influido en la tragedia que vivió Yenny Esperanza.

Además, el juez ordenó investigar al conductor de la ambulancia que habría permitido el ingreso del agresor al hospital. Al parecer, este conductor prestó su carnet para facilitar el acceso de Luis Lorenzo Correa al lugar, lo que permitió que intimidara a la víctima mientras ella se encontraba en un estado vulnerable.

Yenny Esperanza González narró los momentos de horror que vivió

En su testimonio, Yenny recordó cómo, entre lágrimas y dolor, suplicaba ayuda. “Yo le gritaba que me ayudara, pero él no reaccionaba. Al rato, me echó un baldado de agua", narró. El juez calificó la actitud del agresor como aberrante, enfatizando que mantener a su expareja en llamas durante varios minutos era una conducta que sólo podía proceder de una mente "desquiciada".

Yo empecé a gritar y a gritar yo no sabía cómo reaccionar yo le decía apágueme, al buen rato fue cuando él me echó un baldado de agua por la espalda, yo después subí al baño abrí la ducha y yo lloraba y le decía míreme las uñitas, míreme los deditos, yo los tenía desechados Yenny Esperanza González

Este caso ha generado una ola de indignación en Cundinamarca, donde la comunidad exige justicia para Yenny Esperanza González. Las autoridades ya han enviado a prisión a Luis Lorenzo Correa, quien niega los hechos a pesar del testimonio detallado que la víctima entregó antes de su fallecimiento.

El video grabado por Yenny, donde narra lo sucedido, fue clave para que la justicia tomara decisiones drásticas contra el acusado. Las palabras de la víctima, entre el sufrimiento y la desesperación, serán recordadas como un doloroso testimonio de una vida marcada por el odio de quien alguna vez dijo amarla.

