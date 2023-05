Video: despertó de coma tras caer de un balcón y acusó a su novio de empujarla

Residentes de La Plata, en Argentina, aún se encuentran conmocionados luego de que una joven callera desde el balcón de un edificio y quedara en coma por más de un mes; la mujer logró despertarse y revelar la verdad de su accidente.

Sofía, de 23 años, cayó desde una gran altura y fue auxiliada de manera inmediata; sin embargo, el origen de los hechos empezó a ser investigado pese al estado crítico de la joven. Según el novio, luego de una discusión, ella se arrojó al vacío por decisión propia.

Además, la pareja de la víctima habría dicho que tras "aventarse" fue a socorrerla, versión que fue desestimada por varios vecinos pues fueron ellos quienes, prácticamente, le salvaron la vida llamando a una ambulancia.

Pese a que la situación no era la más alentadora, la joven logró despertar y recuperarse poco a poco hasta el punto de poder comunicarse con su madre por medio de una tableta. Aunque preguntó qué había pasado, sus familiares decidieron no entrar en detalles para que generarle un shock.

Fue hasta que Sofía empezó nuevamente a caminar, en medio de su recuperación, cuando recordó qué había sucedido con exactitud el día de su accidente.

"Fue mi novio. Me golpeó, me tomó del cuello, abrió la ventana y me tiró por la ventana. Yo alcancé a agarrarme de unos cables, pero caí", reveló la mujer.

Tras la confesión, la Policía inició una investigación en la que, efectivamente, su pareja sentimental la habría empujado desde el balcón; todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Fue capturado de inmediato.

“Hoy, Sofía hoy está bien, milagrosamente. No podemos creer la recuperación que tuvo”, contó la mamá de Sofía a varios medios locales.

Además, de acuerdo con los detalles que entregó la mamá, la víctima presentaba varias señales de maltrato en su cuerpo: “Ella tenía golpes en todo el cuerpo. La agarró del cuello y la tiró por la ventana. Mi hija se llegó a agarrar de un cable, pero él la miro y la dejó caer”.

