"Lo vamos a cumplir": Duque prometió que el país tendrá 70% de internet al finalizar su mandato

El presidente Iván Duque se pronunció frente al nuevo caso que vive el país por la polémica que ha generado Karen Abudinen, Ministra TIC, tras irregularidades en los contratos de conectividad rural. En la noche de este viernes, el máximo mandatario aseguró que Colombia contará con cobertura a internet de alta velocidad 'móvil y domiciliario' de un 70%.

"Yo hice una promesa y es que para el 7 de agosto de 2022 tendremos el 70% del país con cobertura a internet de alta velocidad y se lo digo delante de los televidentes, lo vamos a cumplir", agregó Duque.

El jefe de Estado también dio a conocer su posición respecto a la moción de censura en contra de Abudinen, que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el mismo día de su declaración.

"Es doloroso, absurdo y aberrante que haya contratistas que estén presentando pólizas falsas y que además pretendan situarse en la posición de las víctimas", advirtió el presidente.

Por su parte, Karen Abudinen, Ministra TIC, fue acusada por representantes a la Cámara de "corrupta" y "negligente" por el anticipo de los 70.000 millones de pesos del contrato con Centros Poblados, pero ella se defendió y dijo que no va a renunciar a su cargo, asegurando que "no fui yo la que se robó esa plata". Finalmente, la moción de censura no se votó.

En la entrevista, Iván Duque abordó también otros temas interés por parte de los colombianos que los están afectando directamente y esperan una pronta solución, como lo es la justicia, la seguridad, educación y conectividad. La desaprobación del presidente de la República asciende a un 75%, de acuerdo con la última encuesta de Invamer.