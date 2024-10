Madre de Alexis Delgado señala a su hermana como cómplice en el fallecimiento del niño

El caso de Alexis Delgado sigue dejando a los habitantes de San Cayetano perplejos e indignados tras conocerse que el tío político del menor fue capturado por los hechos.

En un video difundido en redes se puede ver cuando los informados llegan a una vivienda en zona rural del municipio de Mesitas del Colegio, donde se encontraba Carlos Estiben Herran Rodríguez, hombre que es el único señalado de acabar con la vida del niño de apenas dos años.

Las investigaciones de la policía los condujeron hasta la finca donde vivía el menor, luego de recibir una denuncia por su desaparición. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Alexis, quien había sido enterrado.

Ante el hallazgo, el hombre habló con las autoridades y supuestamente confesó que había tenido un accidente con el niño, luego de que volviendo de un paseo a caballo lo dejara caer, debido a su estado de ebriedad.

Publicidad

Pues bien, la autopsia del menor arrojó que esta versión no concuerda con lo encontrado en su cuerpo, ya que el niño presenta signos de haber sido abusado antes de fallecer. Lo que llevó a las autoridades a señalar al hombre como el presunto agresor.

Madre de Alexis Delgado señala a su hermana como cómplice

Publicidad

En una entrevista hecha por el periodista Daniel Muñoz, en el canal de YouTube La Red Viral, Luz Ángela Ramírez dio detalles no solo de su vida y su relación con el menor, sino también de quienes en su momento ella pensaba que eran las personas detrás de la muerte de su hijo.

“Siento que mi hijo no solo fue maltratado”, dijo Ramírez, quien desde un principio acusó al hombre de ser quien acabó con la vida de su hijo. Además, el periodista indagó en sí la hermana de Luz Ángela le había dado "la cara" por lo ocurrido.

“Yo la llamé fue para preguntarle por el cuerpo del niño y entonces ella me dijo que no tenía la culpa, ella no, 'pero su marido me lo mató', entonces ella me dice que 'coma mie…da' y que me aleje”, fue lo que dijo Luz Ángela.

Finalmente, a la pregunta del periodista sobre si su hermana sabía de lo ocurrido con el niño, y si es cómplice, ella respondió que: "Si señor, es cómplice, y la hermana de Carlos También".

Publicidad

Cronología del caso Sofía Delgado