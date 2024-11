¿Madre de Juan Felipe Rincón sabía lo que iba a pasar a su hijo? "Como mamás presentimos"

Han pasado cinco días desde el desafortunado final de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional. La investigación avanza, mientras surgen nuevos detalles gracias a las recientes declaraciones de Dina Morales, madre del joven.

En entrevista para Noticias Caracol, la mujer compartió su dolor, cuestionamientos y recuerdos sobre su hijo.

Dina Morales expresó su convencimiento de que su hijo fue víctima de una trampa.

Estas palabras reflejan su frustración y desconcierto por los hechos que rodean el hecho, aún bajo investigación. En la entrevista, Dina Morales recordó los momentos previos a la tragedia y cómo su relación con su hijo siempre fue cercana.

“Cuando llegaba a su apartamento, pedía su celular para usarlo y él me decía: ‘Ahí está, mamá, no hay problema’. Todo era normal. Como mamás, presentimos, pero conmigo eso no pasó, no vi nada raro” .

De hecho dijo que lo único raro que veía en su hijo era que ella debía llegar a su apartamento a ayudarlo a ordenar y que el plan del fin de semana era ir a hacer mercado juntos.

Mamá de Juan Felipe Rincón se muestra devastada /Foto: redes sociales

También destacó que Juan Felipe Rincón era un joven independiente, que se caracterizaba por su responsabilidad y espíritu trabajador "él no era de los que pensaban mis papás me dan todo".

¿Por qué Juan Felipe no vivía con su mamá Dina Morales?

Aunque la mujer no entró en detalles, aseguró que su hijo vivía solo hace aproximadamente dos meses en un apartamento en Bogotá, se conoció que ella tiene un consultorio de optometría en el Cesar. Dijo que, a pesar de estar separada del papá de su hijo, el general William Rincón, ellos siempre estaban pendientes de reprender a su hijo si era necesario.

Dina Morales, mamá de Juan Felipe Rincón, cuestionó dónde estaban los papás de la menor con quien su hijo presuntamente sostenía una relación /Fotos: Facebook

Durante la entrevista Dina Morales también compartió recuerdos que muestran el carácter cariñoso de su hijo; "me enviaba detalles a mi consultorio o a mi casa como flores y me decía mamá como sé que no te gusta el dulce te mando capuchino con deditos, él sabía que me encantaba"

También dijo que a su hijo le encantaba estar en el gimnasio y jugar tenis con su papá. Según ella Juan Felipe tenía un carácter alegre y humilde. “Donde quiera que llegaba, llamaba la atención. Alegraba los lugares con su presencia, a todo le sacaba gracia” .

Por último, la mujer

aseguró que lo que más extrañará de su hijo serán sus pequeños detalles y gestos de cariño, que demostraban la relación única que tenían. Sin embargo, lamenta profundamente que, en sus visitas recientes, no notó señales de peligro o problemas.

