El Colegio Ciudadela de Bosa y sus directivas continúa siendo centro de polémica por un lamentable caso de abuso a una niña de tan solo cinco años y a manos de su compañerito de 7 años.

Y es que aunque este no es el único caso de abuso en colegios que ha salido a la luz en los últimos meses, el de esta niña genera mayor indignación en la comunidad por la forma en que presuntamente ocurrieron los hechos; pues la versión de la menor de edad indica que la agresión se dio cuando su profesora, en forma de castigo, la encerró en un salón sola con el niño.

"Hay un niño del colegio que me pega... cuando le digo a las profesoras, me regañan y me encierran en un salón con él... El me quitó la ropa interior y me molestó con un palo", dice un aparte del duro relato que dio la niña.

Tras conocerse la situación se desató una oleada de críticas y cuestionamientos contra las directivas del colegio ya que, según la denuncia de la víctima y de su mamá, la profesora la castigaba cada vez que ella contaba que el niño la maltrataba.

Incluso, según la mamá denunciante, le envió fotos de la ropa de la niña con sangre contándole que algo estaba pasando en el colegio, pero que la docente "leía y me dejaba en visto".

Colegio intentó silenciar a la mamá

En medio del desespero por buscar justicia en el caso de su hija, la mamá de la víctima decidió hacer público el caso y, en diálogo con Noticias Uno, aseguró que cuando puso en conocimiento el abuso, el colegio intentó amedrentarla con una serie de advertencias para que no hiciera público lo ocurrido.

"Que si yo hablaba, que si yo llegaba a contar algo, que si yo llegaba hablar con los padres del colegio, que si yo llegaba a fomentar violencia o si se llegan a realizar manifestaciones contra el colegio que ellos van a tomar medidas en mi contra", expresó la mujer asegurando que las directivas de colegio intentaron callarla.

De igual forma aseguró que las directivas de la institución distrital le dijeron que la situación ocurrida con su hija debía mantenerla alejada de la opinión pública y que "tenía que manejar el tema internamente".

Colegio Ciudadela de Bosa se pronuncia

En medio del escándalo el colegio Ciudadela de Bosa emitió un comunicado en el que evitó referirse al caso de la menor de edad y manifestó que las explicaciones sobre el caso de la menor de edad le corresponden al "ICBF, Secretaría de Salud, Fiscalía y el Control Disciplinario".

Entre tanto la mamá de la niña asegura que enfrentó toda una odisea al momento de instaurar la denuncia en Fiscalía; pues dice que en tres visitas que hizo a sedes de la entidad no le recibieron la denuncia y que en Paloquemao la atendió un fiscal por ventanilla y le recomendó contratar a un abogado para que "moviera su caso".

Triste relato de la niña