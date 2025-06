Cruda confesión del atentado a Miguel Uribe: “Un menor, y mejor si no tiene padres”

En medio del atentado que tiene en estado crítico al senador Miguel Uribe Turbay, surgen nuevos detalles que revelan la crueldad y precisión con la que fue planeado el ataque. Detrás del hecho no solo hay estructuras criminales organizadas, sino también decisiones pensadas para borrar huellas: utilizar a un menor de edad como ejecutor, con el objetivo de evitar responsabilidades mayores y dificultar la investigación.

El adolescente de 14 años no fue elegido al azar. La decisión de que él fuera quien accionara el arma contra el político del Centro Democrático responde a un plan meticuloso en el que no hubo improvisaciones. Las autoridades han establecido que el joven no tenía conocimiento previo de que, tras cumplir su misión, sería abandonado a su suerte o incluso asesinado para evitar que hablara.

La noticia fue revelada por Semana, que tuvo acceso al testimonio de Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias ‘Gabriela’, una joven de 19 años que actualmente está detenida. Ella fue la encargada de transportar el arma al lugar del crimen y relató con frialdad cómo se gestó toda la operación. Según su declaración ante las autoridades, los detalles de la planeación fueron tan cuidadosos como perturbadores.

Alias ‘Gabriela’ y su participación clave en el atentado

‘Gabriela’ conoció a Élder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, en un bar del centro de Bogotá. Él fue quien le propuso trabajar en sus “vueltas”, a pesar de que en ese momento ella se dedicaba a transmitir contenido sexual desde su casa, ubicada en el barrio Danubio Azul. Luego de realizar varios encargos, fue contactada nuevamente por el hombre, quien le confió una tarea de mayor calibre: participar en la preparación del atentado contra Uribe.

Según Martínez, “me dijo que si lo podía conseguir, que le ofreciera cien o 150 millones de pesos, que solo tenía que disparar y entregarse a la Policía... Me dijo que era mejor si tenía de pronto antecedentes, o no tenía padres. Que no tuviera a nadie que estuviera tan pendiente de él. Me dijo que debía tener entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años”.

El testimonio del menor y su miedo por la abuela

El joven, una vez fue reducido por ciudadanos que lo capturaron tras el ataque, comenzó a hablar. Confesó que había sido contratado por alias ‘el Costeño’, jefe de una “olla” del sector, y que temía por su vida y la de su abuela, la única persona que se ha preocupado por él. Solo después de recibir garantías de protección para ella, aceptó colaborar con la Fiscalía y comenzó a entregar información clave.

Aunque no aceptó cargos, su testimonio fue determinante para las capturas que se realizaron en los días posteriores. La Fiscalía continúa con el rastreo de los autores intelectuales del atentado, mientras Miguel Uribe permanece en estado delicado de salud.