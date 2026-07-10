Daniel Briceño revela su pasado como “ñero” y por qué lo expulsaron de varios colegios

Hoy ves a Daniel Briceño liderando debates en el Congreso o denunciando casos de corrupción en redes sociales, imaginarlo con una gorra roja y rodeado de los "ñeritos" de su barrio. Sin embargo, en una reciente y reveladora entrevista realizada en El Klub de La Kalle, el político de 35 años decidió "tirar el tache arriba" y contar detalles inéditos de su pasado que dejó a más de uno con la boca abierta.

Briceño, quien obtuvo cerca de 262,000 votos en su reciente campaña, no tuvo reparos en admitir que su juventud estuvo marcada por la rebeldía y la vida de barrio. Durante la charla, confesó que se consideraba parte de la cultura popular bogotana de la época: "Yo era una gala, una gala", afirmó entre risas al referirse a su estilo de vida como "ñero" en sectores populares del centro de la ciudad.

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¿En qué colegios estudió Daniel Briceño y por qué fue expulsado?

La trayectoria escolar de Daniel Briceño no fue precisamente la de un estudiante ejemplar. Según relató, pasó por varias instituciones públicas antes de encontrar un rumbo fijo. Su historial incluye el Colegio de la Candelaria (de primero a quinto), el Colegio Jorge Soto del Corral en el barrio Girardot, y la Escuela Nacional de Comercio en el barrio Egipto.

Sin embargo, su paso por estos planteles terminó de forma abrupta. "Me echaron de tres colegios públicos", reveló Briceño. Al ser consultado sobre las razones detrás de estas expulsiones, el congresista fue honesto al admitir que su comportamiento no era el mejor: "A mí me echaban por bullying... en esa época y que a usted lo echen de un colegio por Bully era muy áspero".

Esta etapa de indisciplina lo llevó a recorrer colegios de zonas complejas como Egipto y Belén, donde asegura que aprendió a tener "calle". Incluso, bromeó con que en esa época estuvo tan inmerso en ese ambiente que parecía un candidato ideal para la serie Pandillas, Guerra y Paz.

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¿Cómo cambió la vida de Daniel Briceño tras estudiar en Las Cruces?

El punto de giro para Briceño llegó cuando pudo ingresar a un modelo educativo diferente. Tras ser expulsado de las instituciones tradicionales, logró entrar al colegio La Giralda, ubicado en el barrio Las Cruces. Este es un colegio en concesión administrado por la Alianza Educativa, un modelo que Briceño defiende con vehemencia en su carrera política.

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"Yo salí de colegios públicos normales... pero entré a un colegio en concesión y cambia la vida enormemente", explicó el congresista. Según su relato, este cambio fue fundamental para dejar atrás su pasado problemático y enfocarse en su formación académica, lo que eventualmente le permitió llegar a donde está hoy.

A pesar de su actual posición y de las constantes amenazas que recibe por sus denuncias, Briceño asegura que mantiene su esencia de barrio y que prefiere la sencillez. De hecho, reveló que es el único político en el país que rechazó esquemas de seguridad blindados: "Soy el único político de Colombia que nunca ha aceptado una camioneta blindada ni una escolta", afirmó, argumentando que prefiere andar solo que mal acompañado.

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