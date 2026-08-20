Hallan sin vida a Sandy Astrid Sereny, mujer que cayó al embalse de Tominé tras un choque

El operativo de búsqueda en el embalse de Tominé, ubicado en el municipio de Guatavita, Cundinamarca, culminó el miércoles 19 de agosto con el hallazgo del cuerpo sin vida de Sandy Astrid Sereny, de 59 años.

La mujer se encontraba desaparecida desde el lunes 17 de agosto, tras verse involucrada en una colisión entre dos embarcaciones cerca del Club La Marina.

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El siniestro ocurrió el pasado lunes festivo, aproximadamente a las 11:39 a. m., momento en el que los organismos de rescate recibieron una llamada de emergencia. En una de las lanchas involucradas se movilizaban cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad. Tras el fuerte impacto, una de las embarcaciones terminó sumergida en el agua.



Mientras cuatro de los ocupantes lograron salir a la superficie por sus propios medios, Sandy Astrid Sereny quedó atrapada bajo el agua.

¿Qué hipótesis se conocen sobre el accidente de Sandy Astrid Sereny?

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Actualmente, las autoridades investigan los detalles de lo sucedido y manejan dos hipótesis. La primera, planteada por los rescatistas, apunta a que una de las lanchas pudo haberse enredado con una cuerda utilizada para actividades acuáticas en el embalse, lo que habría desencadenado la pérdida de control y el posterior choque.

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Por otro lado, la familia de la víctima sostiene una versión diferente. Erika Alfonso, una de las ocupantes que sobrevivió al accidente, relató a Citytv que la embarcación en la que viajaban fue fuertemente impactada por un jet ski.

Además, declaró que el choque destruyó la cabina y la parte superior de la lancha, provocando que los tubos de la estructura cayeran sobre los pasajeros. Esto les habría ocasionado traumas craneoencefálicos a ella y a sus padres.

Asimismo, la denunciante cuestionó la falta de ambulancias en el lugar de los hechos y la presencia de solo dos paramédicos para atender la emergencia.

¿Cómo fue la búsqueda de Sandy Astrid Sereny?

Durante 72 horas se desplegó un operativo coordinado que contó con la participación de 42 integrantes de los organismos de socorro. En el despliegue participaron unidades de los Bomberos de Cundinamarca, incluido su Grupo de Rescate Acuático, así como miembros de la Armada Nacional, la Defensa Civil, la Policía y la Sijín.

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El protocolo de búsqueda incluyó la sectorización del embalse y el uso de herramientas tecnológicas como GPS para la georreferenciación, ecosondas y sonar para realizar barridos sistemáticos en el fondo del agua. Buzos especializados realizaron al menos nueve inmersiones controladas en tres puntos clave identificados previamente.

Búsqueda de Sandy Astrid Sereny en el embalse Tominé Foto: imagen tomada de Bomberos de Cundinamarca

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Cada inmersión tuvo una duración aproximada de 10 minutos, con el objetivo de controlar los tiempos de exposición y permitir la rotación segura del personal.

Tras el hallazgo del cuerpo en la tarde del miércoles, el alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés González, confirmó la noticia y transmitió sus condolencias a la familia. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para realizar las diligencias forenses correspondientes.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para determinar con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente, así como establecer las posibles responsabilidades penales del caso.

