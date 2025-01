Surge nueva versión sobre lo ocurrido en Nevado del Tolima, ¿novia de montañista miente?

La trágica muerte de Kevin Bocanegra, un joven de 25 años que participaba en una expedición al Nevado del Tolima , ha desatado un intenso debate debido a las denuncias de su familia y su novia, Jois Ramírez , sobre supuestas negligencias por parte de guías, autoridades y habitantes de la zona.

Un testigo de los hechos compartió en redes sociales detalles sobre los esfuerzos realizados desde las fincas cercanas para auxiliar al joven y cuestionó algunas decisiones tomadas por el grupo expedicionario. " Una parte de la versión de la chica no se ajusta a los hechos ", escribió el usuario en X conocido como @Il__saggiatore.

Según este testimonio, desde la noche del 30 de diciembre, habitantes de las fincas cercanas fueron informados de que un integrante del grupo en el sector conocido como El Calvito presentaba síntomas de mal de altura.

Se recomendó que el grupo descendiera de inmediato, dado que esta condición puede agravarse rápidamente. Sin embargo, Kevin permaneció más de dos días en esa altitud, lo que finalmente derivó en un edema pulmonar que causó su fallecimiento.

Testigo cuestionó las decisiones del grupo

“La recomendación fue clara: tenían que bajar de inmediato. ¿Por qué alguien que no se siente bien permanece dos días en el mismo lugar?”, cuestionó el testigo. Además, señaló que, aunque intentaron comunicarse por radio para solicitar ayuda, la infraestructura de comunicación de la zona permitía solo recepción y no emisión de mensajes.

El usuario también explicó que, desde la finca La Primavera, se gestionó el envío de un arriero para asistir al grupo , a pesar de las complicaciones logísticas que esto implicaba en un 31 de diciembre.

" Movilizar a alguien a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar desde un lugar a cuatro horas de camino no es sencillo. No obedecer las recomendaciones de los guías o arrieros no es un capricho, es una cuestión de seguridad", enfatizó.

Sobre la muerte del muchacho en el Nev del Tolima quiero compartir mi visión de lo que pasó. Pues una parte de la versión de la chica no se ajusta a los hechos.



Fuí testigo de los esfuerzos que las personas de las fincas para gestionar el como bajar al tipo con vida. — S in S (@Il__Saggiatore) January 20, 2025

En respuesta a las denuncias de Jois Ramírez sobre malos tratos recibidos por las personas locales, el testigo aseguró que los habitantes actuaron con humanidad.

“ Con el cuerpo del muchacho en la finca nunca vi ningún acto inhumano . Todo se hizo con los medios disponibles. Se brindó acompañamiento, un lugar para resguardarse del frío y bebidas calientes”, detalló.

Según el testigo, l a asistencia de los organismos de socorro habría tardado entre 12 y 15 horas en llegar a la zona sin la intervención de las fincas . "Es lamentable lo ocurrido, pero decir que no se les brindó ayuda es falso" , agregó.

