Terremoto en Colombia: se eleva a 319 la cifra de muertos por el evento de magnitud 7,4

El terremoto en Colombia, ocurrido el pasado 10 de agosto y que tuvo una magnitud de 7.4, no solo causó inmensos destrozos en varias ciudades, sino que además deja una lamentable cifra de personas fallecidas, la cual sigue en aumento.

Y cuando han pasado más de 10 días, las autoridades entregaron un nuevo balance de pérdidas humanas, que ha venido aumentando a medida que rescatistas van encontrando cuerpos sin vida bajo los escombros.

En su más reciente reporte la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el número de fallecidos asciende a 319 en todo el país



En el mismo boletín la entidad detalló que aún hay 260 personas desaparecidas, mientras que la cifra de heridos llega a 4.506.

Por otro lado se reporta que la cifra de personas rescatadas con vida no aumenta y el listado se mantiene en 364.

El terremoto también deja hasta el momento 153.336 familias damnificadas, formadas por 282.709 personas en 476 municipios del país.

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Sobre las viviendas destruidas el número aumentó a 31.461, mientras que otras 163.492 presentan daños y 302 edificios han colapsado; estos últimos principalmente en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), las dos zonas más afectadas.

También fueron registrados daños en 347 centros de salud, 3.483 centros educativos, 4.996 centros comunitarios, 449 vías, 112 acueductos, 58 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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Este terremoto en Colombia ha sido catalogado como el más fuerte en el país durante este cuarto de siglo, afectando principalmente a departamentos de Caldas, Quindío, Chocó, Cauca y Risaralda.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo escombros por terremoto?

En esos momentos donde cada segundo se siente como una eternidad, la ciencia médica y la experiencia de los rescatistas nos recuerdan que el cuerpo humano tiene una capacidad de resistencia extraordinaria, manteniendo viva la llama de la esperanza.

Históricamente, los protocolos de emergencia consideran las primeras 72 horas de un sismo como la 'ventana de oro'. Durante este periodo, la probabilidad de encontrar sobrevivientes es sumamente alta; sin embargo, los analistas de desastres saben que este límite no es absoluto.

Tras terremotos devastadores, se han registrado rescates milagrosos de personas tras 5, 10 o incluso más de 14 días de aislamiento total.

Esto varia gracias a varios factores que determinan mayores o menores posibilidades de vida luego de quedar bajo escombros

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Un primer factor es el llamado 'triángulo de la vida' que es el espacio en el que queda la persona en medio de escombros; es decir, sil apersona logra quedar entre un hueco se evita el aplastamiento y se conserva más el oxígeno.

Por otro lado está el factor de deshidratación; pues se dice que el cuerpo puede aguantar sin beber líquido entre 3 y 7 dias, pero si cerca queda una tubería o llegada de lluvia, la posibilidad de vida aumenta. Esto también varía según el clima ya que al ser mayor la temperatura, aumenta la deshidratación y reduce resistencia. O en un caso contrario, con muy baja temperatura, una hipotermia puede reducir la esperanza de vida.