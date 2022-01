No habrá día sin carro en febrero en Bogotá: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció hoy la postergación de la jornada del día sin carro y sin moto que normalmente se hace el primer jueves de febrero de cada año; la medida se aplaza debido a las condiciones de salud pública que se avecinan en Bogotá.

Según comunicó la Alcaldía de Bogotá en su página web, la medida se tomó teniendo en cuenta que el jueves 3 de febrero, fecha en la que se realizaría, podría coincidir con el cuarto pico de contagios por COVID-19 en la ciudad de Bogotá; se retomará en abril.

"No vamos a hacerlo en febrero, nos coincide con el pico de la pandemia. Entonces no tiene mucho sentido, tenemos otras prioridades, así no vamos a hacer el día sin carro en febrero, será a mediados de abril, cuando ya haya pasado ese pico, por ahora cuidarnos mucho, por favor", indicó López.

En su anuncio, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con las medidas de autocuidado y reiteró la importancia de la vacunación, destacando que “las personas que no se vacunan tiene siete veces más probabilidades de agravarse y terminar hospitalizado que una persona que ya se vacunó”.

Bogotá, a la fecha, cuenta con 65.9% de ocupación de camas UCI por COVID-19. Sin embargo, el 93% de la población en la capital cuenta con al menos una dosis.

⚠️La Alcaldía de @Bogota y @SectorMovilidad anuncian que debido a que la ciudad se encuentra en el cuarto pico de la pandemia, se aplaza el #DíaSinCarro, que habitualmente se realizaba en el mes de febrero, esta jornada se realizará en abril. #MuéveteBienInformado pic.twitter.com/831F8CbO4x — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 19, 2022