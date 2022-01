Ómicron: Un nuevo síntoma que 'huele a podrido' alerta a las personas

En los últimos días muchas son las personas que se siguen contagiando con Ómicron, la variante detectada en Sudáfrica a finales del mes de noviembre.

Hace poco algunos investigadores detectaron un nuevo síntoma que se presenta entre las personas que tienen coronavirus y así lo dejaron saber por medio de la aplicación británica Zoe Covid Study.

A todos los síntomas que ya se conocen a nivel general, muchas personas llegaron a la misma conclusión de que se siente una alteración en el olfato y 'huele a podrido'.

Es importante tener presente que aún prevalece el dolor de cabeza, dolor de garganta, nariz que moquea, fatiga, tos persistente, dolores articulares inusuales, dolor de ojos, glándulas inflamadas, dolor en el pecho y dolor de oídos.

Tim Spector, científico principal de la aplicación ZOE Covid Study, dijo: "Tenemos cosas como la tos y otras que quizás reconozcas que vale la pena mirar. Los dolores musculares, olor alterado, comidas salteadas, dolor de pecho, dolor de oído y muchos otros, también se sumaron pero como efectos secundarios".

Los expertos indicaron que la alteración en el olfato "no significa que las personas no pueden oler, sino que el sentido está un poco embotado o no funciona como de costumbre".

Así mismo dijeron que "La mayoría de las personas que ven alterado su sentido del olfato o del gusto, lo perciben hacia una tendencia putrefacta. Luego suelen recuperarlo después de la enfermedad, aunque no hay una cantidad de tiempo establecida".