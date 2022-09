Padre de policía victima de la masacre en Huila cuestionó por qué los pusieron como carne de cañón

Para siete familias colombianas el día de hoy pinta gris, pues la vida de uno de sus integrantes se apagó como resultado de una emboscada, que el mismísimo presidente de la república calificó como "una infamia".

Se trata de los siete hombres, integrantes de la policía, víctimas de una terrible masacre que ocurrió en el corregimiento de San Luis, Huila, la cual se le atribuye la responsabilidad a las disidencias de las Farc, que opera en la zona.

“Los uniformados habían partido en horas de la mañana desde el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva y se desplazaban en una patrulla hacia el corregimiento de San Luis, cuando a la altura de la vereda Corozal fueron víctimas de la activación de un artefacto explosivo”, dice un fragmento del comunicado oficial que emitió la Policía este viernes 2 de septiembre.

Wilson Jair Cuéllar Losada, de 42 años, Luis Alberto Sabi Gutiérrez, de 37 años, el patrullero Duverney Carreño Rodríguez, de 42 años, John Fredy Vargas Bautista, Endes Santiago, Andrés Mauricio Pascuas Figueroa, de 19 años, y Cristian Ricardo Cubillos Borbón, de 20 años, son los policías que perdieron la vida en este suceso que tiene completamente afectados a todos los integrantes de la institución, y por supuesto a las familias de las víctimas.

Luis Octavio Sabi, padre del intendente Luis Alberto Sabi, habló con la emisora radial Blu Radio y expresó que nunca imaginó que su hijo estuviera entre los afectados.

Así mismo, el hombre en medio de su dolor manifestó algunos cuestionamientos.

"Sabiendo que es una zona roja, no solamente con esta masacre, si no con mas que han ocurrido y han perdido la vida agentes de la policía, ¿por qué no los enviaron por helicóptero?, ¿por qué los pusieron como carne de cañón?”.

