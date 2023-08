Estas son las mejores frases para iniciar un chat caliente y sensual

A pesar de la sexualización que se ha vuelto recurrente y con la gran cantidad de contenido para adultos a la disponibilidad de cualquier persona, enviar mensajes picantes a tu pareja, o posible amistad puede fortalecer mucho la relación. Los chats calientes, también conocidos como "sexting" , habían sido interpretados desde el tabú o situación en la que recaían los adolescentes, sin embargo, ahora se está convirtiendo en una práctica común para personas adultas.

A través de las dudas que se pueden generar sobre cuál es la forma indicada para girar un tema de conversación y convertirlo en una situación que desencadene un futuro encuentro sexual apropiado, por tal razón se recolectaron varias frases que pueden funcionar de la mejor forma:

Estas son las frases que más comunes:

1. ¡Vamos a hacer realidad tus sueños más atrevidos cuando vengas! Yo invito el postre esta noche.

2. Recién me bañé. Ayúdame a ensuciarme otra vez.

3. ¿Puedes venir a ver si esta falda está muy corta?

4. He estado sudando todo el día, ¿puedes echarme una mano?

5. Estoy emocionado por decirte al oído todas las cosas que voy a hacerte.

6. Es una pena que no estés aquí ahora mismo, porque estaría muy cerca de ti.

7. No tengo ropa interior, ¿te gustaría comprobarlo?

8. Espero que no tengas planes esta noche, porque necesito sentirte dentro de mí.

9. Tuve un sueño sexy sobre ti. Ven y vamos a representarlo.

10. Acabo de comprar algo realmente sexy, y no puedo esperar para mostrarte lo que es.

Finalmente, un dato de gran importancia para tener una conversación amena, es conservar un consentimiento previo o la confianza suficiente hacia quien se envíe el mensaje, ya que de no ser así, la situación se tornará incómoda e incluso, podrás causar graves molestias.

