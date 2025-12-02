Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Revelan oscuro antecedente del capitán que apagó la vida de María Mora en el Cantón Norte

Revelan oscuro antecedente del capitán que apagó la vida de María Mora en el Cantón Norte

El abogado de la familia de la subteniente María Mora reveló los antecedentes registrados en el expediente del capitán Pablo Masmela.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Siguen apareciendo detalles del feminicidio de la subteniente María Mora en el Cantón Norte, en la noche del pasado 26 de noviembre. Tanto es así que investigaciones preliminares afirman que el capitán Pablo Masmela le disparó a la joven y posteriormente se quitó la vida.

Recordemos que la subteniente se había desplazado a Bogotá para asistir a un concierto, por lo cual, logró cruzarse con Masmela. Uniformados cercanos a la víctima aseguraron que ella había terminado la relación sentimental con el capitán y que, al encontrarse nuevamente en la guarnición, sucedieron los hechos investigados.

Una fotografía, al parecer tomada horas antes a las afueras de una cafetería de las instalaciones militares, es la última imagen que se conoce de ambos. Después, en la noche de ese mismo día tras una acalorada discusión los dos terminaron falleciendo, donde se mencionó que hubo un testigo dentro del vehículo, quien vió toda la escena.

Días después, el abogado de la familia María Mora, Luis Eduardo Leyva, desmintió la versión que mencionaba que había una persona dentro del vehículo y afirmó que la única testigo estaba fuera del carro y fue quien dio aviso inmediato a las autoridades, esto para el medio de comunicación El Tiempo.

¿Qué más se conoció del caso de Cantón Norte?

Posteriormente, Leyva habló con La Fm, donde aseguró que en la hoja de vida del Masmela también figuraba una anotación por presuntamente haber amenazado a otra mujer, quien también había sido pareja del militar.

“Había un antecedente con otra mujer a la que también había amenazado con las mismas palabras: si usted no es para mí, no es para nadie”, indicó Leyva, quien no entregó más detalles sobre el momento que fue impuesta dicha anotación.

“Es que cualquier mínimo activo de violencia en ese caso debería ser considerado, pero hacía pocas semanas había pasado su curso de ascenso para mayor. Entonces uno se pregunta y se cuestiona cuáles son los filtros. Ya había un antecedente”, concluyó.

De igual forma, destacó que la relación entre Masmela y Mora había durado dos años, pero tres meses atrás tomaron la decisión de terminar su relación. Por lo que la subteniente quería mantener distancia, pero el día de este feminicidio fue abordada por él para discutir esta situación y terminó ocurriendo lo sucedido en el Cantón Norte.

¿Quién era María Camila Mora subteniente fallecida en el Cantón Norte?

María Camila Mora Mahecha, de 27 años, tenía una destacada trayectoria en el Ejército Nacional, del que hacía parte hace al menos cinco años. Sumado a esto, esperaba convertirse en un futuro cercano en ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas.

En un video difundido en redes sociales antes de su fallecimiento, Mora aseguraba que su principal motivación era su mamá, quien la inspiraba a cumplir sus sueños.

"Yo considero que ella, donde quiera que esté, me acompaña, me guía y me da fuerzas para continuar cumpliendo metas, cumpliendo sueños, cumpliéndome a mi misma, a mi institución y, por qué no, siendo un ejemplo", decía.

