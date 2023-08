Revelan quien fue el que dejó encerrada a mujer que cayó por una ventana durante temblor en Bogotá

Un lamentable hecho enlutó a la capital el pasado 17 de agosto, cuando en medio del temblor con magnitud 6,1 sacudió a Bogotá , dejando como víctima mortal una sola persona en unos hechos que son desafortunados, pues en medio del pánico y la desesperación, una mujer venezolana identificada como María Liz Moreno, decidió saltar de un séptimo piso para salvar su vida.

Según se conoció días después, la mujer de 26 años se había quedado encerrada en el apartamento, ya que no tenía llaves de la vivienda, así lo dio a conocer una amiga de ella a través de un video en TikTok: “No se lanzó, a ella no la encerraron, a ella no la secuestraron ni nada, esas cosas que he leído que me parten el corazón… Ella se fue a casa de un amigo que apreciaba mucho a ver películas”, indicó María Pula.

Esto concuerda con la información dada por un testigo del hecho, que a través de una entrevista a CityTv indicó que la mujer había recibido una llamada de un amigo, el cual intentó calmarla: “Ella llamó al amigo y él la intentó calmar de todas las formas posibles, pero ella no escuchó razones. Al ver que llegó la segunda réplica, que fue más fuerte, ella cogió sus pertenencias y trató de salir por la ventana. Lastimosamente, se cayó y no sobrevivió”.

Finalmente, la amiga de la única víctima mortal del temblor, indicó que todo se trató de un accidente, ya que el hombre que compartía vivienda con su amigo no se dio cuenta de que en el apartamento había una mujer y al irse a trabajar puso llave en la puerta.

“En la mañana, el amigo le dice que se va a ir a trabajar, que se levante porque ella también tenía que trabajar, a lo que ella le respondió que se quería quedar a dormir un rato más. En la casa de su amigo había un inquilino que también se tenía que ir a trabajar. Él no escuchó bulla, no escuchó personas, porque si él hubiese escuchado que ahí había alguien, él no cierra la puerta con llave. Como toda lógica, por toda la inseguridad, por todo lo que se vive en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia, las personas, cuando se van, cierran la puerta con llave. Son personas inocentes, no lo hicieron a propósito”, aclaro María Paula en un video de TikTok.

