Esta es la vitamina que frena el envejecimiento y reduce el riesgo de cáncer

Un reciente hallazgo científico podría marcar un antes y un después en la comprensión del envejecimiento humano.

Investigadores del Mass General Brigham y del Medical College of Georgia han publicado en The American Journal of Clinical Nutrition un estudio en el que identifican a la vitamina D como una pieza clave en la protección de los telómeros, estructuras fundamentales para preservar la integridad del ADN.

Los telómeros, que funcionan como una suerte de "tapones" al final de los cromosomas, se acortan progresivamente con la edad, proceso que se ha vinculado con el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que la vitamina D podría ralentizar esa pérdida de longitud, lo que se traduce en un posible freno al deterioro celular.

El ensayo, que se extendió durante cinco años, incluyó a más de 1.000 personas mayores de 50 años. Los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: uno recibió suplementos diarios de vitamina D3 y el otro un placebo.

La evolución de los telómeros en los glóbulos blancos fue monitoreada en distintos puntos del estudio: al inicio, al segundo y al cuarto año.

Los resultados fueron claros: quienes tomaron vitamina D experimentaron un menor acortamiento de los telómeros en comparación con el grupo placebo.

En contraste, la suplementación con ácidos grasos omega-3, que también fue evaluada en paralelo, no mostró efectos significativos sobre la longitud telomérica.

El Dr. Haidong Zhu, uno de los autores principales de la investigación, explicó que estos datos respaldan la hipótesis de que la vitamina D podría ser una herramienta prometedora para ralentizar el envejecimiento biológico y, en consecuencia, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como ciertos tipos de cáncer.

La vitamina D, que actúa más como una hormona que como un micronutriente tradicional, desempeña múltiples funciones esenciales en el cuerpo humano. Participa activamente en la absorción del calcio y el fósforo, fundamentales para la salud ósea, y fortalece el sistema inmunológico, muscular y nervioso.

Se obtiene a través de la exposición solar, pero también está presente en alimentos como pescados grasos, yemas de huevo, hígado y productos lácteos fortificados.

A pesar del entusiasmo que despiertan estos resultados, los investigadores advierten que no es necesario precipitarse a consumir suplementos sin control. De acuerdo con los expertos, la mayoría de la población estadounidense ya recibe suficiente vitamina D mediante su dieta y exposición solar.

No obstante, recomiendan controlar los niveles en sangre, especialmente en adultos mayores o personas con riesgo de deficiencia.

Aunque previamente se había observado una relación entre los niveles de vitamina D y la longitud de los telómeros, la mayoría de los estudios eran observacionales. La diferencia crucial del presente trabajo es que se trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, lo que otorga una mayor solidez científica a sus conclusiones.

Este avance reabre el debate sobre el envejecimiento desde un enfoque preventivo, y posiciona a la vitamina D como un factor clave no solo para la salud ósea e inmunológica, sino también para la longevidad celular.

