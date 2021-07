Ojo, WhatsApp podrá suspender tu cuenta si tienes algunas de estas aplicaciones en tu celular

Para nadie es un secreto que WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas por las personas en el mundo, pues su popularidad se debe a su fácil uso, ya que tiene posibilidad de enviar no solo mensajes de voz, sino archivos y ubicaciones en tiempo real.

Sin embargo, en las últimas noticias difundidas por su portal oficial , sus desarrolladores advierten del uso indebido de aplicaciones que podrían alterar el funcionamiento de WhatsApp, debido a esto, han decidido que las personas que tengan estas herramientas dentro de su dispositivo podrán recibir desde la suspensión de su cuenta temporalmente hasta la pérdida definitiva de la misma.

El anuncio se dará a través de un mensaje de texto notificando que tu cuenta ha sido suspendida temporalmente, luego de esto, si no eliminas las apps que están en la “lista negra” y descargas la versión oficial te llegará una nueva notificación que indica la pérdida definitiva de la cuenta.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, precisa WhatsApp en su portal oficial.

Pero, ¿qué hacer si tengo alguna de estas aplicaciones en mi smartphone?. Para no perder el historial de tus chats, deberás realizar una copia de seguridad, eliminar la aplicación no permitida sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp y descargar la versión oficial de la WhatsApp.