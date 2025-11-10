Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
PAOLA JARA Y JESSI URIBE, RADICAL DECISIÓN
CAPTURADO RICARDO GONZÁLES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / ¿Te han salido estas dos letras en una llamada? Esto es lo que te quiere decir

¿Te han salido estas dos letras en una llamada? Esto es lo que te quiere decir

Si durante una conversación has visto aparecer las siglas HD o HD+ en tu pantalla, no te alarmes la explicación es fácil.

Revelan verdad de qué significa HD y HD+ mientras estás en llamada en el celular
¿Qué significa si aparece HD y HD+ mientras estás en llamada en el celular?
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

La tecnología de la Alta Definición (HD) no es un concepto nuevo. Es posible que el público ya esté familiarizado con el término cuando se aplica a los televisores, donde se popularizó a principios del siglo XXI para describir la calidad de imagen, inicialmente con resoluciones de 720p.

Más tarde, la resolución Full HD (1080p) se masificó, especialmente coincidiendo con eventos globales como la Copa Mundial de fútbol en Sudáfrica entre 2008 y 2010. No obstante, las letras HD no se limitaron al ámbito visual; migraron con éxito al sector sonoro para revolucionar la calidad del audio en las llamadas móviles.

En el contexto de una llamada de celular, tanto HD como HD+ se refieren a una calidad de audio superior a la que ofrecen las llamadas telefónicas tradicionales.

Puedes leer: Si ves estos puntos de colores en tu celular, cuidado; podrías estar siendo vigilado

Diferencia entre HD y HD+

Para entender la diferencia generacional entre HD y HD+, es necesario desglosar las tecnologías subyacentes que las hacen posibles.

El término HD (High Definition Voice), que se traduce como "voz en alta definición", fue el primer gran salto de calidad. Esta tecnología se basa fundamentalmente en el uso de VoLTE (Voz sobre LTE).

Te puede interesar

  1. limpieza segura para los auriculares de el celular, guía
    Limpieza de los auriculares del celular, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Tecnología

    Limpia los altavoces del celular sin dañarlos: guía práctica para mantener un sonido claro

  2. Puntos de colores en la pantalla de tu celular
    Podrías estar siendo vigilando desde tu celular, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Tecnología

    Si ves estos puntos de colores en tu celular, cuidado; podrías estar siendo vigilado

VoLTE es un protocolo que permite que las llamadas de voz se realicen utilizando las redes de datos más modernas, es decir, 4G/LTE o 5G, en lugar de depender de las antiguas y menos eficientes redes 2G y 3G.

La gran ventaja del HD radica en la forma en que se transmite el sonido: las ondas sonoras se comunican en un rango de frecuencias más amplio, lo que se conoce técnicamente como banda ancha.

Esta amplitud permite al sistema capturar y reproducir un mayor número de tonos naturales de la voz humana.

Publicidad

En la práctica, el resultado de una llamada en HD es un audio mucho más natural y menos afectado por el "intermediario tecnológico". La voz se escucha tan nítida que la sensación para el interlocutor es "como si se estuviera hablando personalmente" con la otra persona, aunque se encuentren a kilómetros de distancia.

Puedes leer: Así puedes activar Gemini para transcribir mensajes de WhatsApp y Telegram con precisión

Publicidad

Además de la claridad auditiva, la tecnología HD incorpora mejoras funcionales, como la cancelación de ruido, lo cual facilita enormemente la comprensión de la conversación, incluso en entornos ruidosos.

Otro beneficio es la capacidad de establecer las llamadas casi instantáneamente, eliminando el popular y frustrante retraso en la señal que solía ocurrir en las redes más lentas.

Mientras que el HD utiliza una transmisión de banda ancha, el códec EVS del HD+ es capaz de brindar hasta el doble de ancho de banda de audiofrecuencia que el HD Voice.

Este aumento drástico en el espectro auditivo resulta en un audio de rango completo. La calidad sonora del HD+ puede ser tan alta que incluso llega a ser comparable con la calidad de un CD (alcanzando hasta 48 KHz de frecuencia de muestreo).

El beneficio directo para el usuario es una fidelidad de sonido excepcional y una experiencia de audio inmersiva. Con el HD+, la voz se escucha con tal realismo que es posible escuchar al otro interlocutor "como si estuviera justo al lado", eliminando casi por completo la sensación de que hay un celular de por medio.

Te puede interesar

  1. ¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj?.jpg
    ¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj?
    Foto creada con Gemini IA
    Tecnología

    ¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj? Esta es la curiosa explicación

  2. Consíguela gratis: Sigue estos pasos para obtener la cédula digital en el celular
    Cédula, cédula digital
    Foto hecha con ImagenFX y tomada de la Registraduría Nacional
    Información de servicio

    Los seis sencillos pasos para obtener la cédula digital en tu celular de manera efectiva

¿Cómo activar HD y HD+?

Para poder activar y mantener una llamada con calidad HD o HD+, el sistema requiere la concurrencia de tres factores clave en ambos extremos de la comunicación (emisor y receptor):

Publicidad

  1. Compatibilidad de dispositivo: Ambos teléfonos móviles deben ser compatibles con la tecnología que soporta la calidad, ya sea VoLTE o EVS.
  2. Conexión de red: Ambos usuarios deben estar conectados a una red 4G/LTE o 5G.
  3. Soporte del operador: Las empresas de telefonía móvil de los dos interlocutores deben ofrecer y soportar este servicio y la tecnología asociada, lo cual depende de la infraestructura y capacidad de cobertura de cada compañía.
WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Tecnología

Servicio