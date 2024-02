WhatsApp: descubre los secretos ocultos para una mejor experiencia

En un mundo cada vez más digitalizado, WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación diaria. Sin embargo, más allá de enviar mensajes y realizar llamadas, esta aplicación ofrece una serie de funciones y trucos ocultos que pueden mejorar significativamente tu experiencia de usuario. Desde la capacidad de personalizar notificaciones hasta la organización eficiente de tus chats y la seguridad de tus conversaciones, estos secretos pueden cambiar la forma en que interactúas con la plataforma.

Descubre cómo sacarle el máximo provecho a WhatsApp con estos consejos poco conocidos que te presentamos a continuación. La popular aplicación de mensajería, alberga una serie de trucos y funciones poco conocidas que pueden transformar por completo tu experiencia de uso. Desde la personalización hasta la organización y la seguridad, estos secretos te permitirán aprovechar al máximo todas las características de la plataforma. Aquí te presentamos algunos trucos poco conocidos para una experiencia más completa en WhatsApp:

1. Personaliza Notificaciones por Contacto:

¿Quieres saber quién te está escribiendo sin ni siquiera mirar tu teléfono? Puedes personalizar las notificaciones para cada contacto, asignando tonos de llamada y vibración específicos. Simplemente abre el chat de un contacto, selecciona "Opciones" y luego "Personalizar notificaciones". Esto te permite distinguir entre mensajes importantes y otros menos urgentes.

2. Marca Mensajes como No Leídos:

¿Alguna vez has leído un mensaje y luego olvidaste responder? Con WhatsApp, puedes marcar los mensajes como no leídos para recordarte que necesitas responderlos. Mantén pulsado el mensaje, selecciona "Marcar como no leído" y aparecerá como si nunca lo hubieras abierto. Esta función es especialmente útil para mantener un seguimiento de los mensajes que requieren acción.

Publicidad

3. Utiliza la Búsqueda Avanzada:

¿Tienes dificultades para encontrar un mensaje específico en una larga conversación? La función de búsqueda avanzada te permite buscar palabras clave, fechas e incluso tipos de archivo dentro de tus chats. Simplemente toca el ícono de búsqueda en la parte superior de la pantalla y accede a opciones de búsqueda más detalladas. Esto te ahorra tiempo al localizar rápidamente información importante en tus conversaciones.

4. Oculta tu Última Conexión:

Si prefieres mantener tu privacidad, puedes ocultar tu última conexión para que otros usuarios no puedan ver cuándo estuviste en línea por última vez. Ve a "Ajustes", luego a "Cuenta", "Privacidad" y selecciona "Hora de última vez" para elegir quién puede ver esta información. Esto te brinda mayor control sobre tu disponibilidad en la aplicación.

5. Cita Mensajes Anteriores:

Cuando estés en una conversación grupal o incluso en un chat individual, puedes citar mensajes anteriores para mayor claridad. Mantén pulsado el mensaje que deseas citar, selecciona "Responder" y tu respuesta se vinculará automáticamente al mensaje original. Esta función es útil para responder a mensajes específicos dentro de una conversación sin confusiones.

Publicidad

6. Cambia el Estilo del Texto:

¿Quieres darle un toque especial a tus mensajes? Puedes cambiar el estilo del texto escribiendo entre asteriscos (*), guiones bajos (_) o virgulillas (~) antes y después de las palabras para hacerlas negritas, cursivas o tachadas, respectivamente. Esto te permite resaltar información importante o expresar énfasis de manera visual en tus mensajes.

7. Accede a tus Chats desde la Web:

¿Necesitas acceder a tus mensajes desde tu computadora? WhatsApp Web te permite sincronizar tu cuenta de WhatsApp con tu navegador para chatear cómodamente desde tu escritorio. Simplemente escanea el código QR desde tu teléfono para comenzar. Esta función es conveniente cuando necesitas utilizar el teclado completo de tu computadora para escribir o cuando estás trabajando en múltiples dispositivos.

¡Con estos trucos poco conocidos, puedes llevar tu experiencia en WhatsApp al siguiente nivel! Explora estas funciones y descubre cómo pueden mejorar tu forma de comunicarte en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Te puede interesar: Arelys Henao grabó una canción por complacer a su mamá: "No me vuelva a hablar"