Tumbas de Armero están siendo profanadas para rituales satánicos, aseguran víctimas

La tragedia de Armero cumplió 38 años, la avalancha de nieve y ceniza que cubrió casi por completo el municipio conmocionó al mundo entero, a tal punto que el Papa Juan Pablo segundo lo nombró tierra santa.

Hoy en día es un destino turístico diferente, ya que muchos viajan para conocer lo que quedó del pueblo y visitar las tumbas de las víctimas, ya que el municipio entero es prácticamente un cementerio.

Los familiares de algunas de las víctimas de la tragedia han denunciado que las tumbas están siendo profanadas por un grupo de supuestos hechiceros, los cuales se dedican a robar calaveras, esqueletos y todo tipo de restos humanos, usándolos para realizar rezos y ritos satánicos.

Fernando Montes, fue una de las personas que perdió a su familia en la tragedia, de acuerdo con su relato habría perdido a su padre, hermano y a su hijo de 12 años. Según él, cuando visita sus tumbas no encuentra nada.

“Sus cuerpos fueron sepultados en tumbas y fosas comunes, pero hoy va uno al cementerio y no encuentra nada de nada. A todos nos duele el corazón, es una situación dolorosa y molesta encontrar las tumbas profanadas”, indicó montes en una entrevista para El Tiempo.

Otro de los denunciantes es Germán Torres, quien perdió más de 10 familiares en Armero, él afirma que ya no tiene sentido visitar las tumbas de sus seres queridos: “Ya no nos dan ganas de visitar a nuestros familiares en el cementerio, ¿a qué vamos si no hay nada de ellos? He ido, pero regreso a mi casa muy triste. No nos pueden robar, son los recuerdos bonitos de ellos”.

Los familiares de las víctimas de la tragedia piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y castigar a quienes profanan las tumbas, además piden a dichos grupos dejar de practicar estos actos usando los restos de sus familiares.

