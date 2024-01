VIDEO: Angustiante súplica de joven que denuncia que su exnovio intenta asesinarla

Una dolorosa historia de maltrato sale a la luz en la ciudad de Funza, donde una joven valiente ha decidido alzar la voz y denunciar públicamente los abusos que sufrió durante su relación con un hombre, cuya identidad mantenemos en reserva por razones de seguridad.

La víctima relata que la relación comenzó con aparente normalidad, pero en diciembre pasado, tomó un giro violento y aterrador. El agresor, según la denuncia, la amenazaba con un cuchillo, propinaba golpes en brazos y piernas, y llegó al extremo de intentar asfixiarla. Incluso, en una ocasión, la joven fue golpeada con la puerta de una camioneta en la pierna, y un cabezazo le ocasionó la pérdida de un diente.

La gravedad de la situación alcanzó su punto máximo cuando el agresor se presentó en la residencia de los padres de la víctima, armado con un cuchillo, amenazando no solo a la joven sino también a su hermana. La joven, quien había decidido alejarse de esta relación tóxica, se encontraba en el hospital en ese momento. Su agresor, lejos de mostrar arrepentimiento, intentó quitarse la vida.

"Estaba en el hospital y él llegó a mi casa con un cuchillo, amenazando con hablar conmigo. Pero sus intenciones eran claras. Hasta ahora, he recibido burlas en redes sociales y amenazas por teléfono", denunció la valiente sobreviviente.

Durante una discusión particularmente intensa, el agresor arremetió brutalmente, arrojando a la joven sobre la cama y asfixiándola hasta el punto de dejarle las marcas de sus manos en el cuello. A pesar de las denuncias presentadas, la víctima lamenta la falta de medidas de protección por parte de las autoridades.

"Hasta ahora, he estado sin protección, sin saber qué podría pasarme. Incluso cuando fui al hospital, tuve que ir acompañada por la policía para ser atendida. Al salir a la calle, siempre tengo que estar con mis padres, amigos, o alguien que me proteja, porque las autoridades no han hecho nada al respecto", expresó la joven afectada.

