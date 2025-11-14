Cine a mil pesos en Bogotá, incluye VIP y VMAX; conoce la fecha y horario

La promoción del cine a $1.000 pesos, programada para el 14 de noviembre de 2025, ofrece la oportunidad de revivir el encanto del cine compartido en la gran pantalla.

Esta tarifa especial es notablemente baja si se compara con el valor habitual de las matinés, que puede ascender a $7.000 pesos.

Puedes leer: El significado detrás de la película 'Lilo y Stitch', llegó a salas de cine el 22 de mayo



La jornada ‘Viziona a mil’, ubicado en el Centro Comercial El Edén, estará disponible durante todo el día del 14 de noviembre, hasta que se agote la capacidad de sus nueve salas.



Los cinéfilos podrán adquirir sus entradas tanto en la taquilla física como a través de la plataforma web del complejo. Es importante tener en cuenta que, si bien la boleta cuesta $1.000, las compras que se realicen de manera digital están sujetas a una transacción mínima de $5.000.

Además, la oferta no puede combinarse con otras promociones o beneficios vigentes.

Viziona Cines ocupa más de 5.000 metros cuadrados y albergan nueve salas con capacidad para más de 1.300 personas.

El complejo está equipado con tecnología 100 % digital y un avanzado sonido envolvente Dolby Atmos.

Publicidad

Puedes leer: 5 películas que puedes ver basadas en el Vaticano y el papa; en Netflix y otras plataformas

Promoción

La celebración del aniversario de Viziona no se limita al día de la boleta a $1.000. Durante todo el mes de noviembre, la cadena de cines desarrolla promociones y dinámicas pensadas para premiar la asistencia frecuente.

Publicidad

Una de las dinámicas más llamativas es el ‘Tiquete Dorado’ (Golden Ticket), un reconocimiento diario que se entrega de manera aleatoria a un cliente que realice transacciones presenciales en taquilla, confitería o la zona VIP.

Este boleto dorado esconde grandes beneficios, incluyendo tres posibles premios pre-asignados y no intercambiables: la posibilidad de ganar cuatro boletas semanales (un total de 16 boletos durante un mes), un combo semanal a elección (cuatro combos en total por un mes), o el exclusivo Kit Viziona.

El Kit Viziona incluye un termo y un recipiente para palomitas. Este último ofrece un beneficio extendido: quienes obtengan esta palomera personalizada podrán rellenarla por $5.000 pesos hasta diciembre de 2025.

Además, la iniciativa ‘Jueves vale x2’ se mantiene activa durante el mes de noviembre, permitiendo a los clientes que adquieran entradas los jueves reclamar una boleta gratuita para el siguiente lunes.

Entre las películas que estarán en exhibición se encuentran ‘Los Ilusionistas 3’, ‘Depredador: Tierras Salvajes’, ‘El gran premio a toda velocidad’, ‘Catástrofe en el aire’, ‘Teléfono negro 2’, ‘El mago de Oz’, ‘Paw Patrol: Especial de Navidad’ y ‘Un buen ladrón’.