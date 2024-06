Anuncian nuevas medidas para viajar en avión con perros de apoyo emocional

Los animales son muy importantes en la vida de las personas y cada día hay más conciencia de ello. Es por esto que es normal ver en el transporte público a personas con animales de compañía, en su mayoría perros.

Las aerolíneas no se quedan atrás y es por esto que han anunciado cambios en las medidas sobre los perros de apoyo emocional que viajan con sus dueños, todo esto debido a que se acerca la temporada de vacaciones de mitad de año.

Dichas nuevas normas entrarán en vigencia el próximo lunes 3 de junio, con el fin de brindar, tanto a los dueños como a las demás personas, un ambiente sano y cómodo en el que puedan disfrutar del viaje sin ningún tipo de molestia.

Nuevas Medidas para Volar con Perros de Apoyo Emocional

Latam ha introducido tres nuevas reglas clave para los clientes que viajen con perros de apoyo emocional, teniendo en cuenta que cada día hay mas conciencia de la importancia e imapcto de los animales en nuestra vida.

Límite de Peso en Cabina: El peso máximo permitido para los perros de apoyo emocional en la cabina será de 12 kilos. Si se supera este peso, deberá viajar en la bodega del avión sin costo adicional, cumpliendo con las condiciones especificadas por la aerolínea.

Uso Obligatorio de Bozal: El uso de bozal, será obligatorio desde el embarque hasta el desembarque para todas las mascotas de apoyo emocional. Sin embargo, para los perros pequeños que viajen en un kennel bajo el asiento delantero, el bozal no será necesario, siempre y cuando permanezcan dentro del kennel durante todo el vuelo.

Posibilidad de Comprar Asiento Extra: Latam permitirá a los pasajeros comprar un asiento adicional para su perro, siempre que no supere los 12 kilos. No obstante, la mascota deberá permanecer en el suelo y no podrá utilizar el asiento.

Latam recomienda a todos los pasajeros que viajen con perros de apoyo emocional revisar cuidadosamente las nuevas políticas y realizar la solicitud de transporte con al menos 48 horas de anticipación. El servicio no está disponible en rutas hacia ciertos destinos debido a restricciones locales. Para más detalles sobre las nuevas políticas de Latam Airlines, visite su página web oficia

