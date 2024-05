Aplica esta técnica para saber exactamente cuánto te pagarán de prima

La prima de servicios en Colombia es un reconocimientoque se tiene con los trabajadores ya sea en una entidad pública o privada. Hay que tener en cuenta que esto equivale a 15 días de sueldo por cada 6 meses que son trabajados. Esta prima se realiza dos veces en el mismo año, una en junio y otra en diciembre.

Hay que tener saber que esta prima de servicios depende del valor del sueldo mensual que cada uno le corresponda, por eso es tan importante aprender a calcular correctamente cuanto te darán de la prima. Este pago es una obligación que tiene cada empleador y debe pagar según corresponda la debida remuneración al trabajador, ya que es un derecho.

¿Cómo se hace el cálculo de la prima?

La prima es una prestación social, es decir, es un derecho que tienen los trabajadores en Colombia que están vinculados a un contrato laboral. La prima no tiene factor salarial, la prima de servicios no es un salario, por esta razón no tienen que descontarte nada ya sea de salud o pensión, te debe llegar de manera completa, porque la prima de servicios no tiene ningún valor salarial.

Recuerda que esta prima equivale al valor de un mes trabajado, el método mas sencillo para realizar este calculo es el siguiente:



Haz una regla de tres simple: Un año cuenta con 360 días y ten en cuenta que la prima es el salario de 30 días. Recuerda que la cifra tiene que tener por equivalencia el promedio del sueldo que recibes al mes.

Remuneración x cantidad de días laborados/ 360 = prima de servicios

Esta prima será abonada en dos partes, cada semestre, y tendrás que realizar este mismo calculo las dos veces para que puedas tener la tranquilidad y seguridad de que tus derechos se están cumpliendo. Si tú trabajaste todo un semestre, deberás recibir tu prima completa.

Ten claro que la manera legal de recibir esta prima es cada seis meses, siendo el último plazo para pagar la primera el 30 de junio y la segunda remuneración el 20 de diciembre.

