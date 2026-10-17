¿Buscas colegio para 2027? Revelan ranking con las mejores instituciones de Colombia

Elegir el establecimiento educativo adecuado para los niños representa una de las decisiones más trascendentales que debes tomar en cada semestre.

Aunque muchas familias eligen la institución con base en recomendaciones familiares o experiencias previas, cada vez más padres recurren a mediciones académicas objetivas para respaldar su elección.

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En ese contexto, la firma consultora Sapiens Research publicó la versión actualizada del ranking Col-Sapiens, en la que identificó a las mejores instituciones del país para cursar estudios en el periodo 2026-2027.



Para construir este listado, la firma analizó más de 14.700 colegios en todo el territorio nacional. De ese gran total, únicamente 892 instituciones educativas (equivalentes al 6,04 %) lograron cumplir con los exigentes parámetros metodológicos requeridos para ingresar en la clasificación.

El estudio abarca tanto establecimientos públicos como privados, de calendarios A y B, localizados en capitales principales y en municipios de menor tamaño.

¿Cuáles son los 10 mejores colegios de Colombia según Sapiens Research?

Dentro del grupo de 892 planteles clasificados, la investigación destaca un listado con las diez instituciones que obtuvieron los rendimientos más elevados del país. Si quieres conocer cuáles lideran el ranking nacional, este es el top 10 oficial publicado por la firma:

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Colegio Boston International (Barranquilla, Atlántico) Colegio Bilingüe Diana Oese (Cali, Valle del Cauca) Colegio Nuevo Cambridge (Girón, Santander) Colegio Anglo Americano (Bogotá, D. C.) Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga, Santander) Gimnasio Contemporáneo (Armenia, Quindío) Liceo Campo David (Bogotá, D. C.) Nuevo Colegio del Prado (Barranquilla, Atlántico) St George's School (Bogotá, D. C.) Colegio Colombo Americano CAS (Bogotá, D. C.)

Además del grupo principal, el listado incluye a otras instituciones reconocidas en distintas regiones de Colombia.

Entre ellas figuran el Colegio Calatrava, el Colegio Reuven Feuerstein y el St George's School en Bogotá; el Liceo Tacurí en Cali; el Colegio los Ángeles y el Gimnasio Villa Fontana en Tunja; el Gimnasio San Diego en Floridablanca; el Colegio Anglocanadiense en Neiva; el Franciscano San Luis Rey en Armenia; el Liceo Moderno Celestín Freinet Casanare en Yopal; y el Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis en Barranquilla.

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¿Cómo se distribuyen las categorías y cómo se eligen los colegios clasificados?

Para entender el ranking Col-Sapiens, debes tener claro que los resultados no se presentan como una lista ordinal tradicional donde cada colegio ocupa un puesto consecutivo fijo.

La metodología organiza las instituciones clasificadas en diez categorías distintas, que van desde la D1 (la categoría más alta) hasta la D10 (la categoría de entrada). Por lo tanto, las categorías deben interpretarse como rangos de desempeño académico.

En la edición para 2026-2027, la distribución del grupo seleccionado se estructuró de la siguiente manera:

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Categoría D1: Únicamente siete colegios alcanzaron este nivel superior.

Únicamente siete colegios alcanzaron este nivel superior. Categorías D2, D3 y D4: Agrupan a un conjunto de 149 establecimientos educativos.

Agrupan a un conjunto de 149 establecimientos educativos. Categorías D5 a D9: Concentran la mayor proporción de instituciones, sumando 713 colegios.

Concentran la mayor proporción de instituciones, sumando 713 colegios. Categoría D10: Agrupa a 23 colegios en el nivel inicial del listado.

A diferencia de otras mediciones, el ranking Col-Sapiens no evalúa directamente los puntajes individuales que obtienen los estudiantes en las pruebas Saber 11.

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En su lugar, analiza los índices generales de desempeño académico en cinco áreas del conocimiento durante los años 2024 y 2025. Para clasificar, la institución debe contar previamente con la categoría A+ según el Icfes y alcanzar un índice mínimo de 0,80.

En materia de puntajes específicos de este informe, los colegios ubicados en la categoría D1 obtuvieron calificaciones comprendidas entre 98,65 y 100 puntos, mientras que los clasificados en D10 registraron índices entre 86,58 y 87,92 puntos.

Asimismo, la consultora otorga una valoración adicional a aquellas instituciones que acreditan certificaciones o modelos de calidad internacional.

Ten en cuenta que, una vez matriculado el estudiante, este deberá acogerse a las normas fijadas en el manual de convivencia de la institución. Para revisar el desglose por categorías y comparar el histórico de cada colegio, puedes ingresar al portal web oficial de Sapiens Research.