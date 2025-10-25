Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
JOVEN CUYA TUMBA FUE ABIERTA
SUSPENSIÓN DE NEQUI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Cambiaría la edad para pensionarse en Colombia: lo que debes saber sobre la propuesta

Cambiaría la edad para pensionarse en Colombia: lo que debes saber sobre la propuesta

El posible aumento en la edad de jubilación abre una discusión sobre la sostenibilidad del sistema pensional y el impacto que tendría en miles de trabajadores del país.