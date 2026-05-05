El secreto detrás de las extrañas placas rojas que circulan por Colombia

Si vas conduciendo por cualquier ciudad del país y, de repente, entre el mar de matrículas amarillas aparece un vehículo con una placa de color rojo y caracteres blancos, es normal que te quedes mirando con curiosidad.

No se trata de un diseño personalizado ni de un error de fabricación; es un registro legal plenamente regulado por las autoridades de tránsito en Colombia.

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Al ver este tipo de matrícula, muchos ciudadanos se preguntan de inmediato cuál es su propósito real y a qué tipo de servicios está vinculada esta distinción visual.



La respuesta corta es que estas placas identifican a los vehículos que entran al territorio nacional bajo un régimen de importación temporal.

¿Por qué hay placas rojas y qué representan?

A diferencia de los carros particulares que vemos todos los días, estos automotores provienen del exterior y tienen un permiso de circulación temporal limitada.

Esto significa que, legalmente, no requieren completar un proceso de nacionalización definitiva para rodar por las calles colombianas, siempre y cuando cumplan con los términos de su estancia transitoria.

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Es importante entender que este es un número de registro oficial que está bajo la lupa de las autoridades. Para dar claridad sobre su validez actual, el Ministerio de Transporte, mediante el radicado No. 20243032062602, confirmó recientemente a un ciudadano que este tipo de identificaciones mantienen su plena legalidad en el país.

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La existencia y el uso de las placas rojas no son algo nuevo ni improvisado. Su funcionamiento está regido por la Resolución 01519 del 9 de marzo de 1992, una normativa que sigue siendo el pilar para regular esta categoría específica de matrículas en el sistema de tránsito nacional.

A pesar de que el amarillo con letras negras es el estándar que domina el paisaje vial, el sistema de identificación vehicular en Colombia es mucho más variado de lo que parece a simple vista. Además de las mencionadas placas rojas para importaciones temporales, existen otras categorías oficiales que incluyen colores como:

Blancas (generalmente asociadas a servicio público).

Verdes.

Azules.

Azules con blanco.

Cada uno de estos colores cumple una función específica de identificación ante los agentes de tránsito y las cámaras de vigilancia, permitiendo que las autoridades reconozcan rápidamente bajo qué normativa o servicio está operando un vehículo en particular.

La próxima vez que te encuentres con uno de estos ejemplares de color rojo, ya sabes que estás ante un vehículo que está "de visita" legal o bajo un trámite administrativo especial que no le exige quedarse para siempre en el país.

El Ministerio de Transporte ha sido enfático en que, aunque son casos excepcionales, su presencia en las vías está totalmente respaldada por la ley vigente.