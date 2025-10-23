Esta es la región donde te pagan por vivir y trabajar; hasta 15.000 euros

En España hay una región que te paga por mudarte y trabajar desde allá. Se trata de Extremadura, una comunidad autónoma al suroeste del país, famosa por su naturaleza, su comida y su ritmo de vida tranquilo, decisión cambiar las reglas del juego.

Ahora, el Gobierno local lanzó un programa que ofrece hasta 15.000 euros (unos 66 millones de pesos colombianos) para quienes decidan mudarse allí y trabajar de forma remota.

Más allá del objetivo económico, la propuesta es atraer a nómadas digitales y profesionales del sector tecnológico, creativo o digital que puedan desempeñar su trabajo desde cualquier lugar del mundo. La iniciativa busca revivir los pueblos con menos de 5.000 habitantes y frenar la despoblación que afecta a muchas zonas rurales de España.

El plan, impulsado por el Gobierno regional, cuenta con un fondo de 2 millones de euros, y se espera beneficiar a unas 200 personas.



Viaja y trabaja desde España Foto: redes sociales

¿Cuáles son las condiciones para vivir y trabajar en España?

Las condiciones son claras, el solicitante no debe haber vivido en Extremadura en los últimos seis meses y debe comprometerse a residir allí al menos dos años y durante ese tiempo, deberá desarrollar su actividad laboral de manera remota.

Los incentivos se entregan en dos pagos, uno al mudarse y otro al completar los dos años.

Los menores de 30 años, las mujeres y quienes se establezcan en pueblos pequeños pueden recibir la ayuda máxima de 15.000 euros.

Además del dinero, los beneficiarios podrán disfrutar de una vida más económica, naturaleza, tranquilidad y excelente conexión a internet. Extremadura se ha convertido en uno de los territorios con mejor infraestructura digital del país, algo clave para quienes trabajan online y un refugio para quienes buscan un equilibrio entre trabajo y calidad de vida.

El gobierno regional explicó que esta apuesta es tanto económica como social y tecnológica. "Queremos demostrar que desde un pequeño pueblo extremeño se puede trabajar para el mundo entero" explicaron fuentes del gobierno autonómico.

Con esta apuesta, Extremadura se suma a la lista de regiones europeas que intentan frenar el éxodo rural con creatividad y oportunidades. Y, de paso, ofrece una invitación irresistible: trabajar rodeado de naturaleza y que, además, te paguen por hacerlo.

