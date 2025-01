Licencia de conducción 2025: requisitos y los trámites que no deben exigirte

La licencia de conducción es un documento fundamental para los conductores en Colombia. Sin embargo, quienes desean obtenerla a menudo se enfrentan a trámites burocráticos y requisitos innecesarios.

A continuación, te explicamos el proceso para obtener tu licencia de conducción en 2025, destacando lo que no te deben exigir.

Requisitos

Para obtener tu licencia de conducción en Colombia, deberás cumplir con los siguientes requisitos:



Edad: Debes tener al menos 16 años para obtener una licencia de conducción para vehículos particulares.

Debes tener al menos 16 años para obtener una licencia de conducción para vehículos particulares. Identificación: Presentar tu cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad.

Presentar tu cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Examen médico: Realizar un examen médico en un centro autorizado por el Ministerio de Transporte.

Realizar un examen médico en un centro autorizado por el Ministerio de Transporte. Examen teórico: Aprobar un examen teórico sobre normas de tránsito y seguridad vial.

Aprobar un examen teórico sobre normas de tránsito y seguridad vial. Examen práctico: Aprobar un examen práctico de conducción.

Documentación

Para realizar el trámite, necesitarás presentar los siguientes documentos:



Formulario de solicitud: Completar el formulario disponible en la página web del Ministerio de Transporte o en cualquier centro de tránsito.

Completar el formulario disponible en la página web del Ministerio de Transporte o en cualquier centro de tránsito. Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad: Presentar una de estas identificaciones.

Presentar una de estas identificaciones. Certificado médico: Un certificado médico expedido por un centro autorizado por el Ministerio de Transporte.

Un certificado médico expedido por un centro autorizado por el Ministerio de Transporte. Resultados de exámenes: Presentar los resultados de los exámenes teórico y práctico.

Aclaración sobre los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE)

En cuanto a los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que recientemente han sido objeto de discusión, es importante aclarar que aún no están implementados.

Según reveló a Blu Radio Iván García, director de la Cámara de Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), "no hay nada definido" sobre su implementación. Por lo tanto, es fundamental no dar por ciertas informaciones no verificadas y esperar a las nuevas regulaciones oficiales.

Lo que no te deben exigir

Es importante destacar que no te deben exigir lo siguiente para obtener tu licencia de conducción:

Certificado de antecedentes penales : No es necesario presentar un certificado de antecedentes penales para obtener tu licencia de conducción.



: No es necesario presentar un certificado de antecedentes penales para obtener tu licencia de conducción. Certificado de residencia : No es necesario presentar un certificado de residencia para obtener tu licencia de conducción.



: No es necesario presentar un certificado de residencia para obtener tu licencia de conducción. Pago de honorarios adicionales : No debes pagar honorarios adicionales para obtener tu licencia de conducción, ya que el costo del trámite está establecido por el Ministerio de Transporte.



: No debes pagar honorarios adicionales para obtener tu licencia de conducción, ya que el costo del trámite está establecido por el Ministerio de Transporte. Exámenes médicos adicionales : No te deben exigir exámenes médicos adicionales a los establecidos por el Ministerio de Transporte.



: No te deben exigir exámenes médicos adicionales a los establecidos por el Ministerio de Transporte. Certificados de capacitación : No te deben exigir certificados de capacitación adicionales a los establecidos por el Ministerio de Transporte.



: No te deben exigir certificados de capacitación adicionales a los establecidos por el Ministerio de Transporte. Pago de multas o deudas : No te deben exigir pagar multas o deudas pendientes para obtener tu licencia de conducción.



Es importante recordar que cualquier requisito adicional que no esté establecido por el Ministerio de Transporte es innecesario y no debe ser exigido.

Si te encuentras con algún problema o duda durante el trámite, es recomendable acercarte a un centro de tránsito o consultar con un funcionario del Ministerio de Transporte.

