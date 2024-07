Novedad en circulación de billetes de $100.000 y $2.000

El Banco de la República ha anunciado una importante novedad en la circulación de billetes en Colombia. A partir del 4 de julio, entrarán en circulación los nuevos billetes de $100.000 y $2.000, una medida que busca mejorar la eficiencia en las transacciones monetarias y la provisión de efectivo en el país.

Desde su entrada al mercado colombiano, el Banco de la República ha trabajado constantemente en modernizar el sistema monetario del país. Este esfuerzo no solo ha implicado la introducción de nuevos billetes, sino también la expansión de servicios y puntos de atención para facilitar el acceso al efectivo.

En el marco de estas acciones, el Banco de la República ha puesto a disposición del público en Pasto tres nuevos puntos de servicio para el cambio de efectivo, diseñados para atender tanto a entidades financieras como al público en general. Estos puntos son:

1. Centro Complementario de Efectivo (CCE)

Administrado por la Transportadora de Valores del Sur (TVS), este centro ofrece servicios de cambio de billetes de alta y baja denominación sin costo para el usuario. Está dirigido a entidades financieras, grandes superficies, establecimientos de comercio, operadores de peajes, empresas de transporte y aquellos con contrato con TVS. Los servicios incluyen:



Cambio de billetes de alta denominación deteriorados por billetes aptos de cualquier denominación.

Cambio de billetes de alta denominación aptos o deteriorados por billetes de baja denominación o moneda metálica.

Cambio de billetes deteriorados de baja denominación por billetes aptos de baja denominación o moneda metálica.

Cambio de moneda metálica en cualquier estado por moneda metálica de otra denominación.

Dirección: Carrera 31B # 20-59

Horario de atención: Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 1:30 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

2. Punto de Cambio de Efectivo (PCE) Administrado por Multipagas

Este punto está dirigido al público en general interesado en realizar operaciones de cambio de billetes de alta denominación (aptos o deteriorados) y baja denominación (deteriorados) por billetes de baja denominación ($2.000 y $5.000). Cada operación de cambio es por un monto inferior a $10 millones diario por persona y no tiene costo.

Dirección: Calle 19 # 25 – 77, Edificio Manhattan, Local 101

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

3. Punto de Cambio de Efectivo (PCE) Administrado por Pagafácil

Aquí, el público en general puede realizar cambio de billetes de alta y baja denominación por billetes de baja denominación ($2.000 y $5.000) sin costo. Cada operación de cambio es por un monto inferior a $10 millones diario por persona.

Dirección: Calle 21 # 12 – 55, Parque Bolívar

Horario de atención: Lunes y viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.; martes, miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

El Banco de la República no solo ha ampliado sus servicios, sino que también ha organizado un conversatorio para resolver dudas y brindar más información sobre estos cambios. El evento se llevará a cabo el 4 de julio en la sede del Banco de la República en Pasto.

Lugar: Banco de la República – Pasto, Calle 19 No. 21-27, Sala Múltiple

Hora: 5:00 p.m.

Con la implementación de estos nuevos billetes y la apertura de puntos de servicio, el Banco de la República reafirma su compromiso de mejorar la provisión de efectivo en el país. Estas medidas buscan facilitar las transacciones comerciales y garantizar que el efectivo esté disponible en la cantidad y calidad necesarias para satisfacer las necesidades de la población.

