Superluna de octubre 2025: los tres signos del zodiaco más favorecidos económicamente

El cielo nocturno se prepara para un espectáculo inigualable, cortesía de la Luna llena de octubre. Este plenilunio, conocido ancestralmente como la Luna de Cosecha, es nombrado así por antiguas costumbres agrícolas, ya que su intensa luz natural permitía extender las jornadas de trabajo durante el otoño.

Pero en octubre de 2025, el evento es doblemente especial: la Luna de Cosecha se convierte en la primera Superluna del año.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena se posiciona en el perigeo, es decir, en su punto de máxima aproximación a la Tierra en su órbita.



El resultado es una luna que se proyectará hasta un 6.6% más grande y un 13% más luminosa que una luna llena promedio, o incluso hasta un 14% más grande y 30% más brillante, según otras fuentes.

Puedes leer: Calendario lunar de octubre: días para cortar tu cabello si quieres crecimiento o abundancia

Mientras los astrónomos apuntan sus telescopios al satélite que estará en la constelación de Aries el martes 7 de octubre, muchos seguidores de la tradición lunar buscan aprovechar esta energía cósmica para impulsar sus metas terrestres.

La astrología sugiere que la fase de Luna llena es propicia para realizar cambios significativos.

Publicidad

Esta Superluna, que impacta la zona de las finanzas y el crecimiento personal, trae consigo la necesidad de reestructurar presupuestos y reevaluar la forma en que cada signo maneja su abundancia, marcando cierres de ciclos importantes.



Pronóstico económico signo por signo en octubre, según la alineación de la Luna

Así influirá la energía lunar específicamente en las finanzas y la abundancia de cada signo, según el calendario astrológico:

Publicidad

Aries:

Dado que la Superluna recae directamente en este signo, marca un cierre de ciclo personal. Es un momento crucial para replantear la manera de generar ingresos, lo que podría manifestarse como la necesidad de subir precios, solicitar un aumento de sueldo o cambiar radicalmente la relación con el trabajo.

Tauro:

La energía se dirige hacia lo oculto y subconsciente. Es posible que salgan a la luz deudas o gastos que no estaban siendo observados. Se recomienda aprovechar este período para realizar una "limpieza financiera" profunda y ajustar presupuestos.

Géminis:

La influencia se sentirá en las redes de contacto, amistades y grupos. Esto puede generar tensiones o, por el contrario, abrir oportunidades; por ejemplo, que un amigo acerque una propuesta económica o la necesidad de establecer límites claros en gastos compartidos.

Cáncer:

La luna ilumina intensamente el ámbito profesional. Se anticipan cierres de proyectos laborales, posibles reconocimientos o cambios de jefatura que tendrán una repercusión directa en la estabilidad financiera.

Leo:

Se avecina un tiempo de expansión y nuevas perspectivas. La energía lunar sugiere gastos enfocados en formación, estudios, viajes o conexiones internacionales, lo que puede significar invertir en un proyecto que abrirá nuevos horizontes.

Virgo:

La Superluna se centra en el área de las finanzas compartidas. Temas como herencias, créditos, préstamos o negocios conjuntos serán iluminados. Este ciclo puede culminar en el cierre de deudas o la formalización de un acuerdo financiero importante.

Publicidad

Libra:

El impacto se notará en el área de la pareja y los socios. Pueden surgir cambios en contratos, sociedades o acuerdos financieros, generando la necesidad de renegociar términos y condiciones existentes.

Escorpio:

La atención debe enfocarse en la salud y la rutina laboral. Podrían presentarse gastos inesperados vinculados al entorno de trabajo o la toma de decisiones cruciales sobre un cambio de empleo que afectaría directamente los ingresos.

Publicidad

Sagitario:

Se activa la zona de la creatividad, los proyectos y los placeres. Hay una oportunidad económica latente que podría estar ligada a talentos o hobbies personales. Sin embargo, se aconseja estar alerta ante la posibilidad de incurrir en gastos impulsivos.

Capricornio:

La energía toca la esfera del hogar y la familia. Esto podría llevar a inversiones en bienes raíces, gastos relacionados con mudanzas o el cierre de una herencia o venta familiar.

Acuario:

La comunicación y el comercio se iluminan. Es un periodo favorable para finalizar acuerdos de compraventa o cerrar contratos importantes. No obstante, se advierte cautela ante decisiones apresuradas en lo que respecta a inversiones rápidas.

Piscis:

La Superluna se posiciona en el área de los valores y el dinero propio. Es posible que se reciban ingresos que estaban pendientes, pero también se tendrá la claridad para identificar y eliminar gastos que ya no se desean mantener.

Fechas clave del ciclo lunar de octubre 2025

Aunque el enfoque astrológico sobre la abundancia se centra en el plenilunio, el ciclo lunar de octubre incluye otras fases importantes: