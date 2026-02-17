Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam?

La espera terminó. Si quieres saber quién pondrá su nombre en la copa del Desafío, Daniel Daza ya dictó sentencia en El Klub de La Kalle.

Según el astrólogo, el destino de los finalistas está escrito en sus cartas astrales y la balanza se inclina totalmente hacia un lado por una cuestión de elementos y compatibilidad. Prepárate porque, según Daza, “Rata y Valentina van a poner su nombre en la copa el día de hoy”.

La explicación de Daniel es fascinante. Ambos participantes son del signo Piscis, lo que los convierte en un dúo dinámico de agua.



En la entrevista, Daza explicó que los Piscis son seres que “se dejan llevar mucho más por esa emoción, por esa dulzura, por ese tema más intuitivo”.

Al ser del mismo signo, su compatibilidad es altísima; son como "dos pescaditos" nadando en la misma dirección. Además, estamos en el año de los signos de agua, un ciclo de éxito que no se repetirá para ellos hasta el 2038.

En la otra cara de la moneda están Zambrano y Miryam, y aquí la cosa se complica. Zambrano es Capricornio (tierra) y Miryam es Géminis (aire).

Daniel no fue nada sutil al describir esta unión: “entre la tierra y el aire... hay un polvero”. Según el experto, “no hay mucha compatibilidad” entre ellos y eso se nota en la falta de sintonía como equipo.

Para ellos, el consejo es que “tienen que trabajar en su carácter”, ya que la inflexibilidad de Capricornio y la versatilidad de Géminis chocan constantemente.

Sin embargo, aquí viene el giro que nadie se esperaba. Aunque Rata y Valentina se lleven el cheque y el trofeo, el "éxito después del éxito" podría ser para sus rivales.

Daza soltó una bomba en La Kalle: “quienes mejor se van a disfrutar el éxito, la fama... va a ser precisamente... Zambrano y Miryam”.

Según él, ellos son los que mejor sabrán capitalizar el tema mediático y aprovechar las puertas que se abran tras salir de Caracol Televisión.

Así que, si eres fan de Rata, celebra hoy su triunfo basado en la intuición y la nobleza de su signo de agua. Pero si apoyas a Zambrano, no te desanimes, porque según los astros, su verdadera victoria comienza mañana, cuando las luces del box se apaguen y empiece el juego de la fama.

