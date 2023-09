Luis Alfonso se enteró de la muerte de su papá mientras recibía galardón en los premios Mi Gente

En la noche del miércoles 27 de septiembre, se llevó a cabo la gala de los Premios Mi Gente 2023, un evento que celebra a los destacados artistas musicales de Colombia. Durante el evento el cantante colombiano de música popular, Luis Alfonso, vivió una noche agridulce al enterarse de la triste noticia del fallecimiento de su padre mientras celebraba sus múltiples reconocimientos y galardones obtenidos durante la premiación.

Originario de Popayán, el artista sorprendió a los asistentes en el evento celebrado en Bogotá al anunciar en el escenario el deceso de su progenitor: "Les cuento que me pasó algo muy particular. Me bajé de la tarima y me dicen, ‘se le murió el papá'. Se acaba de morir el viejito".

A pesar de la conmoción, Luis Alfonso, conocido por sus colaboraciones con Pipe Bueno y Pasabordo, decidió quedarse en el evento para rendir homenaje a su padre a través de su música. Al cantante le fue otorgado el galardón a Mejor Artista Regional Masculino, sin embargo, el público quedó sorprendido por el anuncio que hizo al recibir el premio.

Con emoción, expresó: “Les dije, muchachos, estamos aquí con el amor a la música, no me quiero ir para mi casa (…). Hoy se lo quiero dedicar (el premio) a mi viejo que está allá en el cielo, hace dos horitas desde que se lo llevó mi Dios”.

Publicidad

La disquera La Industria Inc felicitó al artista y destacó su enorme fortaleza al subir al escenario y dedicarle estos premios a su padre. Expresaron: “Nos demostró su enorme fortaleza al pararse en la tarima y dedicarle estos premios a su padre (…). Felicitaciones y mucha fuerza ‘señorazo’”.

Con más de una década en la industria musical, Luis Alfonso ha llevado su música a ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Cali, Montería, entre otras; además, ha compartido su talento en diversas ocasiones en Ecuador.

El cantante, que hoy en día tiene 29 años participó en el programa musical "A otro nivel" de Caracol Televisión, del cual se retiró a pesar de ser favorito debido a sus compromisos laborales.

Publicidad

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo 7: Nunca cepillarse los dientes había sido tan doloroso