Silvestre Dangond le dice no al Festival Vallenato 2023

El Festival Vallenato 2023 en su edición número 56 se llevará a cabo desde el próximo 26 de abril hasta el día 30 con grandes artistas que se subirán a tarima para deleitar a sus miles de fanáticos. En este gran evento musical se realizará un homenaje al legado de Luis Enrique Martínez, más conocido como ‘El pollo’ vallenato.

Respecto al evento, en la página de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata informaron que: "Fueron seleccionadas un total de 60 canciones que corresponden a 36 paseos, 13 merengues, 7 sones y 4 puyas, cuya labor les correspondió al jurado integrado por el Rey de Reyes de la Canción Vallenata Inédita, Ivo Luis Díaz Ramos; al compositor Jacinto Leonard y Vega Gutiérrez y al comunicador e historiador Javier Oñate Alí".

Recordemos que en este Festival de la Leyenda Vallenata se van a presentar grandes artistas como Christian Nodal; Maluma; Carlos Vives; Ana del Castillo; el ‘Mono’ Zabaleta; ‘Rafa’ Pérez; Jean Carlos Centeno; ‘Poncho’ Zuleta; Peter Manjarrés; Élder Dayán; Iván Villazón y Diego Daza.

Sin embargo, la triste noticia para muchos fanáticos de la música vallenata es que Silvestre Dangond no estará presente.

Esta información ha generado un sinfín de comentarios en diferentes plataformas musicales, pues muchos no entienden el motivo del rechazo del artista, aun sabiendo que le estaban ofreciendo cerca de 700 millones de pesos.

Según un medio de comunicación, el principal motivo por el que el artista habría rechazado la oferta fueron las vacaciones con su familia.

Recordemos que a inicios de este 2023 Silvestre Dangond había anunciado que se iba a retirar de la música de manera indefinida. Esto lo aseguró durante el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar.

"Me duele decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Volveré cuando me sienta diferente (...) No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo. Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada", dijo el artista de Urimita arriba de la tarima.

