Actor de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ se quiebra contando su experiencia al borde de la muerte

Una de las series que logró conquistar al público fue la nueva versión de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, emitida a mediados de 2025. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Juan Guilera o más conocido por interpretar a Andrés Galindo confesó un duro momento de su vida, algo que dejó sorprendidos a sus seguidores.

Juan Guilera, quien también es reconocido por sus actuaciones en ‘Patito feo’, allí interpretó a Gonzalo y se enamoró de su compañera Thelma Fardin. Además de tener participaciones Rojo Carmesí, Romina Poderosa, Los Únicos, entre otras novelas reconocidas por el público colombiano.

Sin embargo, para el programa Se dice de mí el actor reveló cómo en un momento casi pierde la vida, esto por culpa de dos personas que se acercaron a un parque donde un hombre se les acercó a pedirle fuego e inmediatamente encendió la luz de su motocicleta y le apuntó en la cara.



¿Cómo casi pierde la vida Juan Guilera?

A lo largo de la entrevista, explicó que una vez vio el arma de fuego que estaban sacando en su contra, reaccionó y se puso detrás de él su pareja sentimental de aquel entonces. Pero pese a eso, el sujeto apuntó contra ellos, situación que le generó mucho miedo al actor, pese a que este los invitaba a que se tranquilizaran, pero eso provocó que uno de esos sujetos le pusiera el arma en la frente.

“Nunca me había pasado algo así, el frío metal de una pistola en la frente, dije me voy a morir acá, este tipo me dar un tiro en la cabeza”, confesó Juan Guilera en el programa, situación que ocurrió durante el rodaje de ‘Patito feo’ .

Después afirmó que en ese punto estaba amenazado por uno de los hombres, al punto de que le preguntaron si prefería sus pertenencias o su vida, y luego lo mandaron a callar. Además, el actor recordó que les suplicó a los individuos que, al menos, le dejaran sus documentos personales.

Otro punto que tocó Juan Guilera fue la compleja situación que vivió durante la pandemia. Explicó que llegó a pensar que su carrera actoral había terminado, pero recordó que la serie de Netflix Romina Poderosa fue lo que finalmente lo ayudó a salir adelante en medio de esa difícil etapa.

