Actriz confiesa cómo descubrió infidelidad: "Los encontró recién bañados"

La protagonista de la historia es la reconocida actriz Sandra Guzmán, quien abrió su corazón y reveló un episodio de su vida que dejó a todos boquiabiertos.

En una entrevista con el programa 'Lo Sé Todo' Sandra confesó cómo descubrió la infidelidad de su pareja en una escena digna de telenovela.

Sandra, siempre tan directa y sin pelos en la lengua, comenzó contando que desde el principio había algo en su ex que no le cuadraba del todo.

Según sus propias palabras, “desde que conocí a esa persona, supe que no era el perfil con el que yo me iba a sentir cómoda”. Pero, a pesar de esas señales, la actriz decidió darle una oportunidad al amor. ¡Y vaya sorpresa la que se llevó!

La historia tomó un giro cuando Sandra llegó a casa y, al asomarse por un gran ventanal, se topó con una imagen que la dejó sin aliento. Ahí estaban, su pareja y la empleada, en una escena que no necesitaba mucha explicación.

“Desafortunadamente, los encontré, los vi, la luz permitió que me diera cuenta de la escena, de la situación muy comprometedora”, narró Sandra, con esa mezcla de incredulidad y rabia que solo quien ha vivido una traición tan grande puede entender.

Pero la cosa no paró ahí. La actriz detalló cómo vio a la pareja salir de la ducha, bajando las escaleras "en ropa interior y recién bañaditos".

Sandra, fiel a su temperamento, no se quedó de brazos cruzados. Confesó que, en medio del dolor y la furia, le dio una buena cachetada a su expareja. “Y no me arrepiento,” dijo firme.

Sorprendentemente, el hombre no volvió a buscarla, a pesar de que en su momento le había prometido el cielo y las estrellas.

Sandra, en medio de la confusión y la necesidad de entender lo que había pasado, decidió buscarlo para obtener una explicación. Sin embargo, la respuesta que recibió fue como un balde de agua fría. Según ella, él ya daba por terminada la relación en su cabeza desde hacía mucho tiempo.

