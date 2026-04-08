Alina Lozano reapareció y lanzó una dolorosa confesión: ¿terminó con Jim Lozano?

La reconocida actriz Alina Lozano volvió a estar en ojo de las redes sociales, esto debido a un video que compartió donde menciona una confesión que dejó a sus seguidores sorprendidos, en las últimas horas, la artista decidió compartir el mensaje que decidió separarse por su bienestar.

Con un tono reflexivo, Lozano inició su relato confirmando que: “Sí, me separé, lo dejé porque me estaba haciendo daño, porque no me convenía, me estaba haciendo la vida pedacitos”, sentenció la actriz en un video que rápidamente acumuló muchas reproducciones en redes sociales.

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Al punto que varios de sus seguidores asociaron esta ruptura con su esposo, el joven creador de contenido Jim Velásquez. Posteriormente, explicó que tuvo varios motivos para tomar esta decisión.



“Realmente es una combinación que definitivamente no funcionaba porque sí, el tema de la edad en ese caso pesa y muchísimo. Ese matrimonio entre la edad y esa parte tan diferente, pero también, tan arrolladora, no funcionó”, explicó la artista.



¿Alina Lozano terminó con Jim Vásquez?

Después de oír este punto del video, muchos de sus seguidores llegaron a pensar que si se trataba de su relación con Jim, en especial por la mención del factor de la edad dado que la diferencia de años entre ella y Velásquez ha sido el centro de constantes críticas y debates en plataformas digitales.

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Sin embargo, el desenlace de la confesión de Alina Lozano dió un giro de 180 grados, cuando mencionó que tomó la decisión de dejar el azúcar por su salud y debido a que esta le estaba afectando.

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“Son cosas en la vida que son aprendizaje y soltarlo cuesta muchísimo. Lo dejé para siempre, espero sea así. No quiero volver ahí, ese matrimonio entre el azúcar y Alina se acabó”, mencionó la artista al final de su video.

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¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación, imagen de referencia Foto: imagen tomada de redes sociales

Una vez se conoció esta separación de Alina Lozano generó una oleada de reacciones diversas por parte de los cibernautas. Mientras algunos usuarios celebraron su ingenio para comunicar un cambio de estilo de vida, otros admitieron haber caído en la expectativa de un anuncio sobre su matrimonio.

Entre los comentarios más destacados por esta revelación se encuentran: “Yo esperando a que Jim apareciera en cualquier momento”, “seguro es chiste” y “deja el azúcar por tu bien”. Hasta el momento, no se ha confirmado una crisis real con Jim Velásquez, y la actriz parece estar enfocada en mejorar sus condiciones de salud mediante esta estricta decisión de dejar el azúcar.