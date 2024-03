Andrea Valdiri quiere ser mamá nuevamente y está buscando un padre para sus hijos

La famosa y controvertida influencer Andrea Valdiriha vuelto a causarrevuelo en las redes socialesluego de expresar su deseo de querer convertirse en madre nuevamente. En un video publicado el 29 de marzo en sus plataformas digitales, Valdiri reveló su anhelo de ampliar su familia.

Con dos hijas, Isabella y Adhara, la influencer ha decidido que su pasión por la maternidad no tiene límites y que desea experimentar la crianza de varios hijos más. “Quiero ser madre de cinco pelaos, tú te imaginas que mi próximo embarazo sean mellizos, yo quiero el equipo de fútbol”, dice Andrea.

La declaración de Valdiri surgió tras un día de descanso de Semana Santa en el que la empresaria organizó un pícnic para todos los hijos de su equipo de colaboradores, asumiendo el rol de "niñera" con entusiasmo y sintiéndose plenamente realizada en esta faceta.

Lo que más causó revuelo entre el público no ha sido solo su deseo de ser madre nuevamente, sino su invitación abierta a sus seguidores para que se postulen como el próximo padre de su hijo. De manera jocosa, Andrea ha anunciado que está en búsqueda de una nueva pareja y espera que esté dispuesta a cumplir con su objetivo de tener más hijos.

Con su característico sentido del humor, dijo además que no está interesada en la riqueza material de su futura pareja, ya que ella misma se considera una mujer poderosa y autosuficiente. "Por plata no es porque para eso camello y soy poderosa, yo nunca he pedido plata", aseguró la empresaria.

Además, Andrea resaltó sus cualidades como madre, afirmando que cuenta con los valores necesarios para ofrecer una educación ejemplar a sus hijos, además de resaltar la belleza física que caracteriza a sus hijos.

Con su singular estilo y su autenticidad, Andrea Valdiri sigue dando de qué hablar en las redes sociales, dejando claro que está lista para recibir a nuevos miembros en su ya peculiar y apasionante familia. Ante estas declaraciones, muchos usuarios expresaron a través de sus comentarios lo que pensaban.

“Los hombres: “Gracias me lo pierdo”, “El que se quiera postular que lo piense y tenga abogado a la mano”, “Jajajajajaja yo con toda la plata también tendría el equipo de fútbol”, “La gente no entiende que es humor de ella?? Y se atacan jajajaja por que sufren??? Les duele tanto la vida de ella pero no se pierden una publicación”. Son algunos de los comentarios.

