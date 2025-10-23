Así luce reconocido actor de ‘Tu Voz Estéreo’ después de varios años: ¿a qué se dedica ahora?

Pedro Falla, actor huilense que participó en ‘Tu Voz Estéreo’ por tres años, entre 2013 a 2016. Por lo cual, casi 10 después de su actuación en esta recordada serie novela decidió volver a aparecer en redes sociales, con una imagen que dejó impresionado a todos sus seguidores.

Se conoció que Pedro Falla, es un matemático de profesión, egresado de la Universidad Nacional, y recordado por su papel en ‘Pecados Capitales’. Sin embargo, decidió tomar un camino más espiritual y desde hace varios años es “constelador” y “hacker emocional”, de acuerdo con su descripción de Instagram.

Esto quiere decir que Pedro Falla actualmente ofrece servicios para ayudar a las personas a salir de bloqueos emocionales y “encontrar respuestas” a situaciones que han desequilibrado la vida, esto como una manera de contribuir en el camino espiritual de las personas.

Tanto es así que el actor decidió organizar talleres en varias ciudades del país para hacer constelaciones estructurales y, dice él, “hackear los algoritmos” emocionales que le impiden a las personas salir de un ciclo en el que se ven envuelto. Al punto que hace un par de años dejó de salir en televisión, ni en los teatros nacionales.



¿Cómo fue la carrera de Pedro Falle en televisión?

Pedro Falla es un actor colombiano, que nació el 26 de agosto de 1976, quien se dió a conocer en el mundo del espectáculo cuando se presentó a participar en la primera temporada de la Expedición Róbinson, reality de supervivencia en las zonas selváticas, esto ocurrido en el año 2001.

Sumado a esto, participó en la reconocida novela Pedro el escamoso en este mismo año. Adicionalmente, Pedro Falla tuvo papeles en series colombianas como La dama de Troya, Yo no te pido la luna, Mujeres al límite, Ojo por ojo, Divino niño, Enfermeras. Siendo su última participación en televisión en "Ana de Nadie".

Gracias a esto, Pedro Falla fue nominado a los premios TVyNovelas en el 2004 como mejor actor revelación por su actuación en Pecados Capitales, mientras que en este mismo año ganó el reconocimiento como Talento Caracol.

