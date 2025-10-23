Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI: NUEVOS DETALLES
NEQUI SIN SERVICIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así luce reconocido actor de ‘Tu Voz Estéreo’ después de varios años: ¿a qué se dedica ahora?

Así luce reconocido actor de ‘Tu Voz Estéreo’ después de varios años: ¿a qué se dedica ahora?

El personaje de este actor era Andrés Vera, personaje que abría los micrófonos del programa a los oyentes con varias historias.

Así luce reconocido actor de ‘Tu Voz Estéreo’ después de varios años: ¿a qué se dedica ahora?
Así luce reconocido actor de ‘Tu Voz Estéreo’ después de varios años: ¿a qué se dedica ahora?, imagen de refencia
Foto: imagen tomada de Caracol TV
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de oct, 2025