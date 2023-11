Entre lágrimas, Felipe Saruma habló de su separación de Valdiri: "Esa mujer me cambió la vida"

Con la tristeza a flor de piel, el reconocido creador de contenido Felipe Saruma, rompió el silencio y compartió su versión tras la confirmación de su ruptura con Andrea Valdiri. En un momento sincero y visiblemente afectado, Saruma admitió la existencia de errores y habló del profundo impacto que la empresaria tuvo en su vida.

En un conmovedor mensaje en redes sociales, Saruma agradeció a Andrea y a sus hijas por el amor compartido, evidenciando la huella imborrable que dejaron en su corazón.

Con la voz entrecortada y mostrando señales de afecto, el influencer se presentó ante sus seguidores, luciendo gafas y mostrando signos de tristeza, dejando en evidencia el peso emocional que esta separación ha tenido en él.

Por otro lado, Andrea Valdiri confirmó con calma que la relación llegó a su fin, argumentando que había situaciones que no podían ser pasadas por alto. Esta declaración ha generado una oleada de críticas hacia la empresaria en las redes sociales, mientras que Saruma ha recibido una lluvia de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

Publicidad

“Tuve un matrimonio súper lindo con Saru, todas las personas me preguntan, algunos especulan... está mal si uno habla o no habla. Lo que aprendí es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, es de dos, y las decisiones se toman entre los dos”, dijo Valdiri sobre la separación.

El drama en torno a esta separación ha dividido opiniones en las redes. Mientras tanto, Saruma continúa mostrando su vulnerabilidad, revelando su lado más humano en medio de este momento difícil.

"Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida", dijo Saruma.

Publicidad

Te puede interesar: Caminito del diablo y dos chicas mojadas: Retóxicos capítulo 16