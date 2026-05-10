Exparticipante de Yo Me Llamo denuncia que su expareja le destruyó la casa: “Espero entiendan”

La cantante e imitadora Alexa Torrex, recordada por su participación en el programa "Yo Me Llamo", donde imitó a Fariana, se puso en el ojo de la opinión pública tras denunciar públicamente el estado de devastación en el que encontró su hogar, y además señala directamente a su ex Jhorman Toloza como el presunto responsable.

Cabe recordar que Alexa Torrex permaneció varios meses alejada de su hogar, debido a su participación en un reality. Sin embargo, tras su salida y regresar a su casa que compartía con Toloza, se encontró con habitaciones destruidas, suciedad extrema y la falta de objetos de alto valor que estaban en la residencia, situación que compartió en sus redes sociales.

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De igual forma, se conoció que encontró mensajes ofensivos escritos en paredes, tableros y muebles. Siendo una que compartió en sus redes, la cual se podría leer: "Ramera... Felicidades, te ganaste a Colombia, pero me perdiste a mí". Además, reportó haber encontrado rastros de lo que calificó como "desechos biológicos".



Ante esta situación, la intérprete confirmó que ya ha iniciado un proceso legal ante la Fiscalía. Al punto que se supo que las autoridades le habían otorgado una orden de alejamiento contra Toloza. Recordemos que el compromiso matrimonial se anunció en diciembre de 2025 y terminó debido a un romance que Alexa sostuvo con otro participante durante el reality.

Denuncia de Alexa Torrex Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de la pareja de Alexa Torrex?

Una vez se presentó esta situación, la pareja de Alexa Torrex, Jhorman Toloza minimizó las acusaciones, calificando la situación de "espectáculo" mediático. A través de mensajes de voz compartidos en diversos espacios, el influencer aseguró que los daños denunciados son menores.

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De igual forma, habló de la denuncia judicial al punto que la tilda de "tontería", argumentando que la Fiscalía debería priorizar casos más importantes que los problemas de una "influencer malcriada". No obstante, el creador de contenido afirmó en sus redes sociales que teme por su vida, esto debido a las represalias que puedan existir.

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"Si me llega a pasar algo fueron los papás que me mataron, así se los digo (...) Ojalá me tiren todos los familiares (...) háganle, muchachos, tírenme, no pasa nada, que yo me aguanto lo que sea, pero a ustedes no les pasó ni una. Ya fueron tres años de humillaciones", mencionó sobre esta situación.