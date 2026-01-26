Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
MURIÓ SALVO BASILE
MARÍA FERNANDA CABAL RENUNCIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Giro inesperado en la salud de Michael Schumacher: ya no estaría postrado en cama

Giro inesperado en la salud de Michael Schumacher: ya no estaría postrado en cama

Nuevos datos difundidos por medios internacionales reavivan el interés sobre el estado de una de las figuras más queridas de la Fórmula 1, un tema que su familia maneja con total discreción.

Nuevos detalles sobre la salud de Michael Schumacher
Michael Schumacher, expiloto de Fórmula 1
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1 y siete veces campeón mundial, lleva más de doce años enfrentando las consecuencias de un grave accidente de esquí ocurrido el 29 de diciembre de 2013, cuando sufrió un traumatismo craneoencefálico mientras esquiaba en los Alpes franceses.

Desde entonces, la familia del expiloto maneja su estado de salud con total reserva y casi no se han dado a conocer detalles sobre su evolución.

Puedes leer: Preocupación por salud de actriz Mile Vergara; atraviesa difícil momento

Lo que se sabe sobre la salud de Michael Schumacher

En 2026 surgió un reporte que aporta detalles nuevos sobre su condición física actual. Según lo difundido por el diario británico Daily Mail, citado por varios medios internacionales, Schumacherya no está postrado en cama”.

En lugar de ello, fuentes cercanas indican que puede permanecer sentado en una silla de ruedas y moverse con apoyo dentro de sus residencias, ubicadas en Mallorca y cerca de Ginebra.

Te puede interesar

  1. Karol G
    Karol G
    /Foto: Instagram Karol G
    Farándula

    Karol G fue invitada por Ferrari a correr un Fórmula 1 y cautivó con su carisma

  2. Fórmula 1, imagen referencial
    Fórmula 1, imagen referencial
    /Foto: Getty Images
    Deportes

    Polémica celebración en la Fórmula 1: piloto rompió el trofeo de Max Verstappen

La información señala que el siete veces campeón recibe atención médica permanente y cuidados especializados, con presencia constante de enfermeras y terapeutas que lo asisten en sus actividades diarias. Su esposa, Corinna Schumacher, figura como responsable directa del cuidado, en colaboración con un equipo médico dedicado.

De acuerdo con los reportes, aunque Schumacher todavía no puede caminar por sus propios medios, su movilidad en silla de ruedas representa un cambio respecto a la percepción que se tenía sobre su estado, tradicionalmente vinculado con una supuesta inmovilidad total.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Michael-Shumacher.PNG
    Gol Caracol

    Familia de Michael Schumacher decidió compartir imágenes inéditas del expiloto de Fórmula 1

  2. 19051_¿Qué música escuchan los pilotos de Fórmula 1 / Foto de referencia: AFP
    ¡Nunca lo hubieras imaginado! Esta es la MÚSICA que escuchan pilotos de la Fórmula 1
    ¿Qué música escuchan los pilotos de Fórmula 1 / Foto de referencia: AFP
    Deportes

    ¡Nunca lo hubieras imaginado! Esta es la MÚSICA que escuchan pilotos de la Fórmula 1

Esto es interpretado como un avance dentro del prolongado proceso de rehabilitación que atraviesa desde su accidente.

Publicidad

También se menciona que Schumacher tendría capacidad limitada de interacción no verbal, como responder con parpadeos ante estímulos externos o reconocer parcialmente lo que sucede a su alrededor, aunque no existe información pública que confirme detalles específicos sobre su nivel de comprensión.

Puedes leer: La salud de Anuel AA genera revuelo: las enfermedades del artista

Aunque se han mencionado pequeños avances en comparación con los primeros años tras el accidente, su estado sigue siendo delicado y requiere apoyo total para las actividades diarias.

Personas cercanas al entorno del expiloto han insistido en que no existe una recuperación que permita una vida independiente ni apariciones públicas y que cualquier información que circule fuera del círculo familiar responde a filtraciones no confirmadas oficialmente.

Desde su accidente en 2013, Schumacher fue sometido a múltiples intervenciones médicas de emergencia y a un largo periodo de rehabilitación. Fue puesto en coma inducido por varios meses y luego trasladado a residencias privadas especialmente preparadas para continuar su recuperación.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Formula 1

Deportes extremos

Chismes de famosos

Intimidades de famosos