Preocupación por salud de actriz Mile Vergara; atraviesa difícil momento

Preocupación por salud de actriz Mile Vergara; atraviesa difícil momento

La actriz compartió un video reciente que generó inquietud entre sus seguidores por el tono de su mensaje y sus conmovedoras palabras tras atravesar complicada situación de salud.

Mile Vergara habla sobre su estado de salud
Reconocida actriz colombiana reveló difícil momento de salud: "Dejé de fumar"
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
26 de ene, 2026

Mile Vergara, reconocida actriz colombiana de televisión, causó inquietud entre sus seguidores luego de compartir un video en redes sociales donde habló de un accidente doméstico que afectó seriamente su estado físico.

En el video, la artista se mostró visiblemente afectada y explicó que una caída reciente complicó su movilidad, situación que llega en un momento sensible de su vida, debido a antecedentes médicos que ya limitaban su recuperación.

Sus palabras generaron múltiples reacciones y mensajes de apoyo, ya que muchos recuerdan los problemas de salud que enfrentó en años atrás.

¿Qué le pasó a Mile Vergara?

Según contó la propia actriz, el accidente ocurrió dentro de su casa cuando se levantó de madrugada. La caída provocó lesiones en zonas delicadas como el coxis, la cadera y uno de sus hombros, lo que le generó dolor constante y mayores dificultades para caminar.

Además, explicó que este hecho representó un retroceso en su proceso personal, ya que venía trabajando en mejorar su movilidad luego de un grave problema de salud que sufrió anteriromente.

La actriz también mencionó que, a raíz de esta situación, tomó decisiones importantes sobre su estilo de vida con la intención de cuidar su bienestar.

Esta situación revive el difícil momento que Mile Vergara vivió en 2022, cuando sufrió un accidente cerebrovascular que cambió por completo su rutina y su forma de vivir.

Desde ese evento, la actriz inició un proceso largo de recuperación que incluyó terapias físicas y ajustes profundos en su día a día. Aunque logró avances importantes, su movilidad nunca volvió a ser la misma.

Por esta razón, el reciente accidente generó mayor preocupación entre sus seguidores, quienes sugieren que su recuperación se puede ver aún más afectada.

¿Quién es Mile Vegarra?

Mile Vergara, cuyo nombre real es Ana Milena Vergara de la Espriella, nació en Barranquilla y construyó una sólida carrera en la televisión colombiana durante varias décadas. Participó en producciones recordadas como Chepe Fortuna, Las Juanas y otros proyectos que la consolidaron como una figura querida por el público.

En el video, Mile Vergara dejó una reflexión directa sobre la importancia de cuidar la salud y prestar atención al cuerpo, especialmente con el paso de los años.

Sus palabras generaron identificación entre usuarios que enfrentan situaciones similares y valoraron su valentía al hablar sin filtros sobre un tema tan sensible.

Mientras continúa su proceso de recuperación, miles de seguidores siguen atentos a su evolución y le envían mensajes de fuerza y apoyo a través de redes sociales.

