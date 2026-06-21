Hallan sin vida a reconocida actriz y su esposo dentro de un vehículo; investigan las causas

La comunidad artística de California y el cine están de luto tras la confirmación del fallecimiento de Judith Wyler Sheldon y su esposo, Wylie Sheldon. La pareja fue encontrada sin vida el pasado 15 de junio dentro de su vehículo en el norte del estado, un hecho que ha generado atención por las circunstancias en las que ocurrió.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), el incidente fue descubierto cuando los agentes acudieron a un aviso sobre un automóvil detenido en el arcén de la Interestatal 5. Al llegar al lugar, los oficiales localizaron un Jeep Compass modelo 2022 que todavía mantenía el motor encendido.

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En el interior del vehículo se encontraban Judith, de 84 años, y Wylie, de 86, ambos en estado de inconsciencia. A pesar de que los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación de manera inmediata, ambos fueron declarados fallecidos en el sitio.



Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de los esposos Sheldon no es clara y la investigación sigue activa. Los informes preliminares de las autoridades indican que no se encontraron signos de violencia en la escena ni elementos que expliquen de forma directa el deceso repentino de la pareja.

Un factor que analizan los investigadores es la intensa ola de calor que azotaba la región en el momento del suceso. Se estima que las temperaturas en la zona alcanzaron los 43 grados Celsius (109 grados Fahrenheit) ese día.

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Los resultados de las autopsias y los estudios forenses serán clave para determinar si las condiciones climáticas o posibles fallas mecánicas del vehículo tuvieron que ver en la partida de Judith Wyler Sheldon y su esposo.

¿Quién fue Judith Wyler Sheldon?

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Judith Wyler Sheldon era una figura de gran relevancia cultural, reconocida principalmente por ser la hija de William Wyler, uno de los directores más influyentes de la época dorada de Hollywood y ganador de tres premios Óscar por clásicos como Ben-Hur, Vacaciones en Roma y Los mejores años de nuestra vida.

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Más allá de su herencia, Judith forjó una destacada trayectoria propia como defensora de la preservación del cine mudo. Fue una de las promotoras clave del San Francisco Silent Film Festival y se dedicó activamente a la divulgación y promoción del patrimonio fílmico. Por su parte, su esposo Wylie Sheldon era un abogado retirado que compartía con ella una profunda pasión por el arte y la filantropía en la ciudad de San Francisco.

Actualmente, las autoridades de California reiteran que ninguna línea de investigación es descartada mientras se esperan las pruebas periciales concluyentes para esclarecer lo sucedido dentro del vehículo.