Jocosa respuesta de Carlos Vives a sus seguidores por su ‘paquete’: “Dejen los celos”

En las últimas horas se viralizó un clip del cantante y autor Carlos Vives, quien durante una presentación en vivo muchos de sus seguidores evidenciaron un gran bulto que se mostraba en su pantalón, situación que generó todo tipo de comentarios en redes sociales y la creación de algunos memes.

Tanto es así que la reacción del público no tardó en aparecer, al punto que en las redes comenzaron a especular sobre este bulto. En un sector muchos usuarios mencionaron que esta se podría tratar de una hernia, mientras que otros decidieron utilizar otros términos para referirse a esto.

“Eso se llama una hernia”, “debe ser hernia inguinal”, o “supongo que tiene una hernia inguinal”. Por otro lado, varios seguidores, comentaron sobre el tamaño de lo que aparecía en el video: “joda, parecen dos aguacates de 15 mil”, “hielo e ibuprofeno de 800 para la inflamación”.

Un video reciente del artista Carlos Vives está generando todo tipo de reacciones por parte del público, porque en él se le ve al cantante un gran bulto, el cual ha sido referencia por algunos como una hernia. pic.twitter.com/2HHnaCaIIL — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) October 19, 2025

Ante esta ola de comentarios, Carlos Vives decidió responder ante estos comentarios, con un tono carismático, y aseguró que no se toma a mal este tipo de comentarios. Sino los toma de una forma más halagadora.

¿Qué respondió Carlos Vives a los comentarios de esta situación?

En un video, Carlos Vives decidió responder a estos comentarios junto al cantante Gusi, donde el samario optó por contestar los mensajes de redes sociales con mucho humor y sin perder su estilo, donde afirmó que deberían darle zoom para que puedan ver mejor este bulto.

“Ya ando por Cartagena, me gané mi remoquete, viajando por Cartagena, me gané mi remoquete, por la foto en la muralla que me tomé para las redes. Después de subir la foto, y en uno de los bolsillos, se me apareció un cohete”, mencionó Carlos Vives.

Sumado a esto, el compositor de múltiples éxitos resaltó que: “Ya vieron a Carlos Vives con semejante parque, dale zoom, dale zoom, que apareció el paquete, dale zoom, dale zoom, qué paquete tan bacano. Dejen la envidia, dejen los celos”.

El paquete que se le ve a Carlos Vives en una presentación está en tendencia por las críticas que ha recibido, el artista aprovechó y respondió con una letra jocosa junto a Gusi en la guitarra, cantándola a orillas del Mar Caribe. pic.twitter.com/3DTguJNXcO — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) October 21, 2025

La situación fue celebrada por sus seguidores en redes sociales, quienes afirmaron que así se debe responder a los comentarios negativos. Además, destacaron que Carlos Vives haya dado esta respuesta junto a Gusi, y en Cartagena, como una forma contundente de enfrentar los posibles comentarios de doble intención de los usuarios en redes sociales.

