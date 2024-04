Jorge Cárdenas le hace curiosa petición a Don Antonio creador de la ‘Macarena’

Jorge cárdenas es uno de losactores y cantantes más queridos y recordados por todo los colombianos, que aunque en los últimos años ha estado alejado de los escenarios la gente lo sigue recordando por su participación en algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana.

Dentro de las producciones en las que participó están algunas como 'Clase aparte', 'La viuda de blanco', 'Las Juanas', y su más reciente participación en 'Pálpito', una producción de la plataforma de streaming Netflix; Entre muchas otras producciones en la cuales participó durante su carrera actoral.

Jorge además es el esposo de la famosa actriz colombiana Ana Lucia Domínguez, con quien esperan a su primer hijo del cual la artista compartió cómo luce sus barriguita de embarazadaa través de una serie de fotografías publicadas en su redes sociales.

Hace pocas horas el actor colombiano compartió con sus 232 mil seguidores en su cuenta de Instagram, un video en donde tuvo el privilegio de conocer a uno de los grandes artistas de la música en España y el mundo, autor de una de la canciones más sonadas y reconocidas a nivel mundial.

Feliz de conocer a una leyenda viviente como Don Antonio de @losdelriooficial, compositor y cantante de un himno universal, Macarena. Jorge Cárdenas

'Los del Río' son un dúo musical de origen español integrado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones creadores de una de las canciones consideradas como himnos en el mundo, ‘Macarena’, la cual se popularizó durante los años 90 gracias a su contagioso baile.

Por eso, Jorge Cárdenas quien estaba en Sevilla disfrutando de sus ferias no desaprovechó la oportunidad de registrar el encuentro con "Don Antonio". “Yo pocas veces le pido a alguien una foto, y eso, no por que me crea mucho, sino porque me da pena, pero este señor compuso y cantó un himno que va a sonar durante el resto de la existencia de la humanidad”, dijo Cárdenas.

De esta manera muchos de sus seguidores comentaron el post, y con emojis expresaron sus reacciones ante el famoso encuentro de entre el artista caleño y el legendario artista español además algunas palabras escritas.

“Es una leyenda!! Que lujo!”, “Grande amigo !! Disfrutar muchísimo”, “Amo la Macarena ! Ayyyy”, “Ehhhhhh, Macarena!!!! Ayyyy... ¡Los bellos 90's y las rumbas con los amigos!”, “Wowwww”. Son algunos de los comentarios realizados por los usuarios.

